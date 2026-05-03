El Ministerio de Agricultura informó que el Gobierno ha desembolsado más de RD$ 1,027 millones en subsidios a fertilizantes a favor de empresas importadoras de insumos, en un esquema que —según la institución— busca amortiguar el impacto de la coyuntura internacional y mantener a raya los precios de los alimentos en el mercado local.

En un encuentro realizado en la sede del Ministerio de Agricultura en Santo Domingo, el ministro Francisco Oliverio Espaillat sostuvo que el subsidio ha sido una herramienta para “proteger los precios” de los alimentos ante la volatilidad internacional, vinculada por el Gobierno a tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

De acuerdo con la nota, empresarios y productores presentes coincidieron en calificar como positiva la medida, alegando que ha evitado incrementos en rubros como arroz, plátano, habichuelas, tubérculos, vegetales y frutas.

¿A quién se subsidia y cómo se mide el impacto?

El propio comunicado oficial indica que los fondos han ido a favor de empresas importadoras de insumos para fertilizantes, un diseño que suele justificarse como vía rápida para estabilizar oferta y precios.

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Agricultura afirmó que mantiene un “monitoreo riguroso” de facturación, distribución y uso de insumos, aunque no presentó —en la información entregada— reportes verificables, auditorías o indicadores (por ejemplo, precios de referencia por saco, por región y por cultivo).

Empresas y productores: respaldo, pero con antecedentes de polémica

Entre las empresas mencionadas figuran Fersan, Ferquido y Abodom, además de otras comercializadoras. También cita a ejecutivos y productores que valoran el programa y lo vinculan con la continuidad de la producción.

Sin embargo, en República Dominicana el subsidio a fertilizantes no es un tema nuevo ni exento de tensiones: en 2021 se reportaron quejas por la distribución de subsidios concentrados en grandes empresas, con reclamos de inclusión de medianas y pequeñas firmas del mercado.

En marzo, Confenagro valoró como “oportuno” un subsidio inicial de RD$ 1,000 millones a fertilizantes, pero pidió medidas más integrales para el campo, en un llamado que coincide con las dudas recurrentes sobre dependencia de importaciones, productividad y costos estructurales del agro.

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