El precio del pollo bajará a RD$ 53 la libra en el Gran Santo Domingo y la región Este. Ese fue el anuncio más concreto que dejó la Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas, celebrada este domingo con la presencia del presidente Luis Abinader, donde el Gobierno y el sector detallista ratificaron su alianza para contener el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la canasta básica dominicana.

La estabilidad de precios que exhibe el país, reconocieron, descansa sobre subsidios estatales a los combustibles y sobre el apoyo directo del Estado a los agricultores.

La Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas 2026 reunió a productores, distribuidores, colmaderos y funcionarios del Estado en torno a una agenda de precios y abastecimiento. El presidente de la CNDU, Ricardo Rosario, anunció como resultado concreto que el precio del pollo se reducirá a RD$ 53 la libra en el Gran Santo Domingo, medida que también se extenderá a la región Este, como resultado de acuerdos alcanzados con distribuidores durante el evento.

Rosario atribuyó la estabilidad de la canasta básica al respaldo del Gobierno de Luis Abinader, que ha destinado recursos para fertilizantes y ha sostenido subsidios a los combustibles para evitar que la volatilidad del mercado energético internacional se traslade a los precios del mercado local. Según el dirigente, estas acciones han permitido proteger a más de un millón de familias beneficiarias de programas sociales.

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El sector detallista, afirmó Rosario, continuará colaborando con el Gobierno en la consolidación de compras, la formalización de las mipymes y el fortalecimiento de los colmados como canal principal para garantizar precios justos a la población.

El Gobierno reconoce un escenario "de los más difíciles de las últimas décadas"

El presidente Luis Abinader, quien participó en el cierre del evento, reconoció que el escenario internacional actual es uno de los más complejos que ha enfrentado su gestión, comparable con la pandemia, la inflación derivada de la guerra en Ucrania y los eventos climáticos extremos. Pese a ello, destacó que la economía dominicana registró un crecimiento de 4 % durante el primer trimestre del año.

El mandatario subrayó que la clave para sostener ese desempeño ha sido la coordinación entre el Estado, la sociedad civil, los productores y los comerciantes, y reafirmó su compromiso de continuar trabajando en unidad con todos los sectores para mitigar los efectos de las crisis internacionales.

Formalización y colmados: la apuesta estructural

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, señaló que el sector detallista representa aproximadamente el 11 % del PIB comercial del país y que desde el MICM se impulsa un plan para alcanzar 350,000 mipymes formalizadas al año 2028, tras haber registrado ya más de 54,000 negocios.

Sanz Lovatón destacó que la formalización abre el acceso a financiamientos con tasas preferenciales, fondos de Promipyme y nuevas oportunidades de expansión. Citó además el mejor mes de exportaciones registrado en marzo, el crecimiento sostenido de la manufactura y un crecimiento económico superior al 5 % como indicadores del dinamismo actual, que han motivado revisiones al alza en las proyecciones de organismos internacionales para 2026.

Cooperación regional: Argentina mira el modelo dominicano

El presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA), Daniel Acuña, participó en representación del comercio de proximidad argentino y destacó el modelo dominicano de articulación entre el Estado y el comercio detallista, resaltando que este sector mantiene contacto directo con las comunidades y conoce de cerca las necesidades de la población.

La delegación argentina entregó un reconocimiento al presidente Abinader, y la CNDU hizo lo propio. Ambas organizaciones expresaron su disposición de fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre Argentina y República Dominicana.

También estuvieron presentes la embajadora de Argentina en República Dominicana, María Sandra Winkler; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; el director de Merca Santo Domingo, Sócrates Díaz; el gerente del programa "Del Campo al Colmado", José Alexander Cruz González; el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García; y el vicepresidente de la delegación de la CGA, Fernando Savore.

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