Exportaciones dominicanas crecen 18% en el primer trimestre y se consolidan como primer renglón económico del país

El sector exportador dominicano cerró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento del 18% respecto al mismo período del año anterior, totalizando US$ 3,700 millones —US$ 578 millones más que en los primeros tres meses de 2025—. El dato, presentado este domingo en la primera sesión del Gabinete para el Desarrollo de las Exportaciones, fue utilizado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, para declarar formalmente a las exportaciones como el primer renglón económico del país.

El 83% del crecimiento registrado en el trimestre provino del régimen nacional —es decir, empresas que operan fuera de las zonas francas—, que expandió sus exportaciones un 44%. Las zonas francas, históricamente el motor exportador dominicano, crecieron a un ritmo más moderado del 4.6%.

En términos de participación, el régimen nacional ya representa el 42% del total exportado, frente al 56% de las zonas francas y un 2% de otros regímenes. La tendencia apunta a un reequilibrio estructural que, de sostenerse, podría redefinir la arquitectura del comercio exterior dominicano.

El oro distorsiona, pero no lo explica todo

Un ejercicio de depuración estadística presentado en la reunión revela que el dinamismo exportador va más allá del boom del oro. Al excluir ese mineral, las exportaciones nacionales igualmente crecieron un 7%: pasaron de US$ 701 millones en el primer trimestre de 2025 a US$ 808 millones en el mismo período de 2026. Sin el oro, el régimen nacional y las zonas francas aportaron el 55% y el 41% del crecimiento, respectivamente.

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Vale recordar que las exportaciones totales del país alcanzaron un récord de US$ 14,645 millones en 2025, con el régimen nacional creciendo un 36.8% ese año, lo que anticipa la tendencia que ahora se confirma en el arranque de 2026.

Los sectores que más crecieron

Los datos desagregados por categoría arancelaria revelan un perfil exportador en transformación. Los rubros de mayor expansión fueron:

Perlas, piedras y metales preciosos (incluye oro): US$ 798 millones, con un crecimiento del 94%

Máquinas, aparatos y material eléctrico: US$ 36.1 millones, con un crecimiento del 274% —el mayor salto porcentual del trimestre—

Fundición de hierro y acero: US$ 91.4 millones, +68%

Materiales metalíferos, escorias y cenizas: US$ 45.8 millones, +31%

US$77.3 millones, +11%

El crecimiento de los aparatos eléctricos y el acero sugiere una diversificación de la canasta exportadora que va más allá de los commodities tradicionales, en línea con la agenda de reforma a la Ley de Zonas Francas para atraer manufactura avanzada y semiconductores que se discute desde inicios de año.

La sombra arancelaria sobre Washington

El optimismo del gabinete coexiste con una amenaza concreta: el arancel del 10% que la administración Trump mantiene sobre las importaciones dominicanas en Estados Unidos, el principal socio comercial del país. Solo entre abril y diciembre de 2025, República Dominicana pagó US$ 440.4 millones bajo esa tasa.

Sanz Lovatón intentó matizar el escenario: "Las negociaciones con Estados Unidos van muy bien, hasta el momento no se ha perdido ningún elemento de competitividad", afirmó durante la sesión. Sin embargo, el sector privado mantiene cautela. Aunque la Corte Suprema de EE.UU. anuló los aranceles y el Gobierno estadounidense inició un proceso de devolución de hasta US$ 166,000 millones, una advertencia posterior del propio Trump a las empresas que soliciten reembolsos ha generado incertidumbre sobre si esos fondos efectivamente retornarán a los exportadores dominicanos.

A eso se suma la advertencia de ADOEXPO, que señaló que el cambio en el mecanismo arancelario aplicado por Washington ha limitado el margen para negociaciones bilaterales específicas, obligando a una reconfiguración de la estrategia comercial dominicana.

República Dominicana como hub logístico

Otro elemento destacado en la sesión fue la vía de salida de las exportaciones: el 58% se realiza por vía marítima y el 34% por vía aérea. El dato fue presentado como evidencia del avance del país hacia su posicionamiento como hub logístico regional, una agenda que Sanz Lovatón ya venía impulsando desde su paso por la Dirección General de Aduanas, donde destacó que cada peso exonerado a las zonas francas genera US$ 5 a la economía dominicana.

El Gabinete, en sesión permanente

La reunión de este domingo fue la primera sesión formal del Gabinete para el Desarrollo de las Exportaciones bajo la conducción de Sanz Lovatón al frente del MICM, cargo que asumió en enero de 2026. El organismo, creado por el Decreto 172-22, agrupa a más de 30 entidades públicas y privadas, desde el Ministerio de Hacienda y la DGA hasta ADOEXPO, ADOZONA y la Junta Agroempresarial Dominicana.

El ministro anunció que el gabinete sesionará de forma permanente para dar seguimiento a cada sector ante la volatilidad del entorno internacional. "Las crisis son oportunidades", sostuvo, apelando a la coordinación público-privada como eje de la estrategia.

La agenda de la sesión incluyó también la alineación con la Meta 2036 —el plan de largo plazo del Gobierno para el sector exportador—, el fortalecimiento del talento humano con enfoque en competencias internacionales y la promoción de las zonas francas en escenarios globales, un sector que acumula un crecimiento del 24% en los últimos cinco años.

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