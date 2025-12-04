El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó que el modelo de zonas francas inició enfocado en la industria textil y hoy está diversificado con la presencia de empresas dedicadas a la manufactura de dispositivos tecnológicos, médicos, agroindustriales y servicios.

El funcionario manifestó que las zonas francas han sido un motor para la transformación del país, por lo que Aduanas tiene el compromiso de seguir impulsándolo. Igualmente, se estima que por cada peso dominicano que se le exonera al sector, se generan US$ 5 adicionales para la economía nacional.

“Las zonas francas en República Dominicana tendrán un antes y un después con más de 700 mejoras tecnológicas y habiendo incrementado las exportaciones del país de US$ 700 millones promedio en 2019 a US$ 1,300 millones”, explicó.

En 2024 el sector zonas francas aportó un valor de US$ 8,425 millones, registrando un crecimiento de 5.9 % respecto al año anterior, y representando el 67.7 % de todo lo exportado en República Dominicana.

Asimismo, el sector emplea de forma directa a 198,450 empleados e indirectamente se calcula que se generan 2.3 empleos para unos 460,000 empleos indirectos a nivel nacional.

El subdirector de Zonas Francas de la DGA, Julio Anulfo Pascual, informó que el evento Zona Franca la Historia de un Cambio, no solo busca dar a conocer las iniciativas que Aduanas ha impulsado, sino que sean las mismas empresas que den sus testimonios sobre cómo esto se ha traducido en favor de las operaciones y la rentabilidad de sus empresas.

“Recibimos, en 2020, una Subdirección de Zonas Francas donde todo era manual, todo era análogo; hoy, a través de la plataforma de servicios, las empresas se ahorran tiempo y dinero y tienen la posibilidad de cumplir con sus suplidores y sus clientes, llevando a tiempo las mercancías que producen”, señaló Pascual.

