República Dominicana alcanzó en 2025 un récord histórico en exportaciones, al totalizar US$ 14,645 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 13.4% y un incremento absoluto de US$ 1,731 millones respecto a 2024, informó el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana).

Entre los destinos con mayor dinamismo se destacaron India, con un incremento absoluto de US$ 926.3 millones, equivalente a un crecimiento de 135.2 % con respecto a 2024, principalmente asociado a mayores exportaciones de oro.

Le siguieron Canadá, con un aumento de 308.1 % (US$ 571.9 millones adicionales); Haití, con un crecimiento de 33.7 % (+US$ 303.4 millones). En el caso de Estados Unidos, las exportaciones crecieron en un 3.1 %, entre otros mercados relevantes como Colombia (+110 %), Cuba (47 %) y Brasil (44.9 %).

Asimismo, las exportaciones hacia la Unión Europea registraron un crecimiento de 18.6 %, destacándose como mercados de mayor dinamismo Bélgica (US$ 113.8 millones adicionales), Países Bajos (+US$ 79.7 millones) e Italia (+US$ 13.7 millones).

Desde la perspectiva de productos, el crecimiento exportador estuvo impulsado por el aumento de las exportaciones en 1,467 líneas arancelarias, encabezadas por el oro en bruto, alcanzando US$ 2,383.2 millones y aportando US$ 911.4 millones adicionales al incremento anual. Al excluir el oro en bruto, las exportaciones registraron un crecimiento interanual de 6.9 %, lo que evidencia un desempeño más amplio y diversificado del aparato exportador nacional.

A este resultado se suman las exportaciones de cacao en grano, que totalizaron US$ 668.9 millones con un incremento de US$ 237.2 millones; así como el tabaco en rama, alcanzando US$ 128.2 millones, con un aumento de US$ 74.3 millones. También registraron crecimientos relevantes los instrumentos y aparatos de medicina (+US$ 34.4 millones), los artículos plásticos (+US$ 24.7 millones), las barras de hierro (+US$ 24.2 millones), el cemento Portland (+US$ 19.7 millones), los bananos (+US$ 14.3 millones), los disyuntores eléctricos (+US $14.2 millones) y el café (+US$ 12 millones).

El sector agropecuario alcanzó en 2025 un récord en exportaciones, al superar los US$ 3,596.8 millones, lo que representa un crecimiento de 10.1 % y un aumento absoluto de US$ 329.1 millones, además de un incremento de 55.1 % en comparación con el año prepandemia 2019.

Durante 2025 se amplió la base exportadora, al totalizar 4,429 exportadores, lo que representa 632 empresas adicionales respecto a 2024. Este crecimiento refleja el impacto de los programas de promoción comercial y de las acciones de internacionalización empresarial, así como el aumento sostenido en la cantidad de mercados y productos exportados, consolidando un proceso continuo de diversificación de la oferta exportable y de los destinos internacionales.

Desde la perspectiva de los regímenes de exportación, las zonas francas alcanzaron un máximo de US$ 8,604.6 millones, mientras que el régimen nacional totalizó US$ 5,458 millones, con un crecimiento de 36.8 %, reflejando una expansión de la base exportadora local. Al excluir el oro en bruto de las exportaciones nacionales, estas registraron un crecimiento interanual de 21.6 %.

“El desempeño exportador de 2025 demuestra que República Dominicana no solo compite, sino que avanza con firmeza en los mercados internacionales, generando más empleo, más ingresos y más oportunidades para productores, industrias y comunidades en el país”, concluyó la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro.

