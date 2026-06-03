El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, rechazó los planteamientos que buscan reabrir la discusión sobre la cesantía laboral dentro de la reforma al Código de Trabajo y aseguró que ese aspecto quedó definido con la aprobación en primera lectura del proyecto en la Cámara de Diputados.

Abreu respondió así a recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y a representantes del sector empresarial que han abogado por retomar el debate sobre ese derecho laboral.

El dirigente sindical, quien participa como delegado oficial de los trabajadores dominicanos en la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, recordó que las centrales sindicales CNUS, CNTD y CASC sostuvieron una reunión previa con Pacheco, en la que dejaron clara su posición sobre la cesantía.

“En ese encuentro dejamos aclarado que la cesantía laboral es un estatuto protector de los trabajadores e innegociable para las confederaciones sindicales. Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la reforma sin tocar la cesantía en ninguna de sus modalidades”, afirmó.

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Reforma laboral y cesantía: sindicatos rechazan reabrir la discusión

Abreu sostuvo que la aprobación de la iniciativa por parte de 140 diputados refleja un consenso suficiente sobre el tema y consideró innecesario volver a discutir un aspecto que, según dijo, ya fue resuelto en el proceso legislativo.

“Cualquier consideración que modifique lo aprobado en primera lectura está de más. Lo que corresponde ahora es concluir la segunda lectura, enviar el proyecto al Senado y cerrar definitivamente este proceso de reforma laboral”, expresó.

El presidente de la CNUS cuestionó además los llamados del sector empresarial para retomar el debate sobre la cesantía y recordó que la revisión del Código de Trabajo ha sido objeto de amplias discusiones durante los últimos 13 años.

Según explicó, el proceso ha atravesado distintos gobiernos e incluido más de un centenar de reuniones entre representantes de trabajadores, empleadores y autoridades.

“La cesantía siempre fue una línea roja”

Abreu señaló que durante las negociaciones los sindicatos aceptaron modificaciones en aspectos administrativos, procedimentales y relacionados con las jornadas laborales, atendiendo solicitudes planteadas por el empresariado.

No obstante, aseguró que la posición de las organizaciones sindicales sobre la cesantía se mantuvo invariable desde el inicio de las conversaciones.

“Advertimos desde el inicio que la cesantía era un punto innegociable y que bajo ningún concepto habría variaciones sobre ese derecho”, puntualizó.

Sindicatos advierten sobre impacto en la estabilidad laboral

El dirigente sindical afirmó que insistir en cambios a la cesantía podría afectar la estabilidad de las relaciones laborales en el país, un factor que, a su juicio, ha contribuido tanto al crecimiento económico como a la atracción de inversiones.

“Los empresarios deben comprender que la estabilidad laboral de la que ha disfrutado el país ha sido beneficiosa para todos. Si esa estabilidad se altera, no solo perderían los trabajadores; también perderían quienes han desarrollado sus empresas y sus inversiones en un clima de relaciones laborales estable y predecible”, manifestó.

Abreu concluyó que el debate sobre la cesantía debe considerarse cerrado y que el Congreso debe concentrarse en completar el trámite legislativo pendiente para la aprobación definitiva de la reforma laboral.

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