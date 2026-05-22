La aprobación en primera lectura de la reforma al Código de Trabajo continúa generando debate en distintos sectores del país. El proyecto, respaldado por el Ministerio de Trabajo como una modernización de la legislación laboral, ha sido cuestionado por representantes empresariales, quienes sostienen que podría incrementar los costos de contratación y fomentar la informalidad.
Ante la discusión pública, Acento consultó a sus lectores sobre el impacto de la iniciativa mediante la pregunta: “¿Cree que la reforma laboral aprobada en primera lectura mejorará realmente las condiciones de los trabajadores dominicanos?”
Los resultados reflejan una percepción predominantemente negativa.
En el portal Acento.com.do, el 65.2 % de los participantes respondió que no considera que la reforma mejorará las condiciones laborales, mientras que el 30.4 % opinó que sí tendrá efectos positivos.
La tendencia fue aún más marcada en la red social X, donde el 81.8 % de los votantes rechazó la idea de que la reforma beneficie a los trabajadores, frente a un 18.2 % que respaldó esa posibilidad.
Debate en redes sociales
La consulta también generó múltiples reacciones en las redes sociales de Acento, donde los usuarios expresaron inquietudes sobre el alcance real de los cambios propuestos.
En Instagram, la usuaria Virgy Ruiz preguntó si la reforma contempla la indexación salarial.
Por su parte, José 0827 comentó que la iniciativa no favorece a los trabajadores, mientras que otra participante, identificada como Ariela, defendió algunos aspectos del proyecto y cuestionó si la permanencia de la cesantía no representa un beneficio para los empleados.
En Facebook, algunos comentarios reflejaron desconfianza sobre los efectos de la reforma. Entre ellos, usuarios señalaron que los beneficios podrían favorecer principalmente a sectores con mayores ingresos o insistieron en que los aumentos salariales continúan siendo el principal mecanismo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Las opiniones evidencian que, más allá del avance legislativo de la propuesta, persisten interrogantes entre amplios sectores de la población sobre su impacto concreto en los derechos laborales, los salarios y las condiciones de empleo en República Dominicana.
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