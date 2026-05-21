El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, valoró la aprobación en primera lectura de la reforma al Código de Trabajo en la Cámara de Diputados y aseguró que la iniciativa es el resultado de “un amplio proceso de concertación” entre los distintos sectores involucrados.

El funcionario explicó que el proyecto fue objeto de un importante proceso de debate en el que el tripartismo, modelo que integra al Gobierno, los sindicalistas y el sector empresarial, desempeñó un papel fundamental. Según indicó, entre el 90 % y el 95 % del contenido de la reforma surgió de los acuerdos alcanzados durante ese diálogo.

Sostuvo que tanto el Senado como la Cámara de Diputados realizaron aportes que fortalecieron la propuesta legislativa. A su juicio, la reforma tendrá un impacto similar al de la modificación laboral de 1992, al contribuir al crecimiento económico y al fortalecimiento del mercado laboral dominicano.

“La iniciativa garantiza beneficios para todos los sectores involucrados, al tiempo que promueve mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas del país”, dijo Olivares.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto, destacó el fortalecimiento de los mecanismos de conciliación para evitar que los conflictos laborales permanezcan durante cinco o seis años en los tribunales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También resaltó la inclusión de un capítulo dedicado al teletrabajo, con disposiciones orientadas a fomentar su utilización por parte de las empresas.

Olivares agregó que la reforma incorpora nuevos derechos para las mujeres trabajadoras y mayores garantías para los empleados, al tiempo que ofrece seguridad y condiciones favorables para el sector empresarial.

Sin embargo, después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley un bloque empresarial sin precedentes en número y diversidad sectorial advirtió de males que vislumbra.

El comunicado señaló que varios acuerdos alcanzados durante el proceso de negociación entre empleadores, trabajadores y Gobierno "aún no se reflejan plenamente" en la versión legislativa actual. Esto implica que el texto que avanza en el Congreso se habría apartado, al menos parcialmente, de lo pactado en la mesa tripartita.

Posible encarecimiento del empleo formal, según el sector empresarial.

Riesgo de generar incertidumbre jurídica para las empresas, de acuerdo con los empresarios.

El proyecto que modifica el Código Laboral fue aprobado por los diputados con 144 votos a favor, tras seis meses de estudios en una comisión que se retrasó por las constantes inasistencias de los legisladores.

Aumento de la licencia por paternidad.

Suspensión del contrato laboral durante estados de excepción.

Los empresarios también denuncian que asuntos para adaptar el mercado laboral a las nuevas realidades económicas como la informalidad, la productividad y la competitividad permanecen "pendientes" en la propuesta, lo que, a su juicio, vaciaría de contenido transformador a la reforma.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más