Escasas hora después de que la Cámara de Diputados aprobara en primera discusión el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, incluyendo nuevas disposiciones como el aumento de la licencia por paternidad y la suspensión del contrato laboral en estados de excepción, un bloque empresarial sin precedentes en número y diversidad sectorial advirtió de males que vislumbra.

El proyecto en discusión en la Cámara de Diputados podría encarecer el empleo formal y generar incertidumbre jurídica, dijeron los empresarios en un comunicado.

El proyecto que modifica el código laboral fue aprobado por los diputados con 144 votos a favor, tras seis meses de estudios truncados en una comisión que se retrasó por las constantes inasistencias de los legisladores.

El sector privado cierra filas contra la prisa legislativa

Más de 80 organizaciones del empresariado dominicano —encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM)— emitieron este miércoles 20 de mayo un pronunciamiento conjunto en el que llaman a los legisladores a actuar "con prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica" antes de aprobar definitivamente el Proyecto de Ley Orgánica que modifica el Código de Trabajo.

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El documento, firmado por gremios que van desde la banca y el turismo hasta apicultores y artesanos, llega en un momento de tensión legislativa, en la que destaca que el pasado 13 de mayo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, devolvió la reforma a la comisión para introducir, según sus palabras, "algunos toquecitos" adicionales.

Las advertencias concretas del empresariado

El pronunciamiento del empresariado no es un rechazo frontal a la reforma, sino una señal de alarma sobre su contenido actual.

Los firmantes identifican tres riesgos principales en la propuesta que circula en el Congreso:

Costos laborales que podrían frenar la contratación formal

Advierten que ciertos artículos del proyecto podrían incrementar los costos laborales de manera desproporcionada, lo que afectaría especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen la columna vertebral del tejido productivo nacional.

Esta preocupación se suma a la que ya había expresado públicamente la COPARDOM semanas atrás, cuando reclamó un tope de seis meses a las sanciones del artículo 86 y la revisión del cálculo de la cesantía.

Consensos del diálogo tripartito que no se reflejan en el texto

El comunicado señala que varios acuerdos alcanzados durante el proceso de negociación entre empleadores, trabajadores y Gobierno "aún no se reflejan plenamente" en la versión legislativa actual.

Esto implica que el texto que avanza en el Congreso se habría apartado, al menos parcialmente, de lo pactado en la mesa tripartita, sugirieron.

Temas de modernización que quedaron fuera

Los empresarios también denuncian que asuntos clave para adaptar el mercado laboral a las nuevas realidades económicas —como la informalidad, la productividad y la competitividad— permanecen "pendientes" en la propuesta, lo que, a su juicio, vaciaría de contenido transformador a la reforma.

Una reforma que lleva años en el limbo

La modificación del Código de Trabajo dominicano, vigente desde 1992, acumula décadas de intentos fallidos. La versión actual fue aprobada por el Senado y remitida a la Cámara de Diputados, donde la Comisión Permanente de Trabajo trabajó durante meses antes de emitir, a finales de abril, un informe favorable que preserva intacta la cesantía e incorpora regulaciones sobre teletrabajo y nuevas modalidades de empleo.

Sin embargo, el pleno nunca llegó a votar. El 13 de mayo, Pacheco frenó el proceso y devolvió la pieza a comisión, en lo que varios actores interpretaron como una señal de que el texto aún genera resistencias dentro del propio oficialismo.

El dato de fondo: según cifras del Ministerio de Trabajo publicadas este mismo 20 de mayo, el empleo formal creció un 3,21 % en el primer trimestre de este año, con 75 mil 968 nuevos cotizantes.

Para el sector empresarial, ese dinamismo podría verse comprometido si la reforma eleva los costos de contratación.

El pronunciamiento de este miércoles no es solo técnico: es también una jugada política. La amplitud de la coalición firmante —que incluye desde la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES) y la Asociación de Zonas Francas (ADOZONA) hasta cooperativas de microempresarios y federaciones de mujeres empresarias— busca transmitir al Congreso que el rechazo a la "prisa legislativa" no proviene únicamente de los grandes capitales, sino de todo el espectro productivo del país.

El CONEP, que lidera el bloque, ya había mostrado su incomodidad semanas atrás. Su vicepresidente, César Dargam, cuestionó la "prisa" para aprobar el Código de Trabajo, en una declaración que anticipaba el tono del comunicado de hoy.

Los firmantes del pronunciamiento insisten en que no se oponen a la reforma en sí, sino a aprobarla "mal hecha". "El país merece hacerlo bien", concluye el documento, en una frase que resume tanto la aspiración como la advertencia.

¿Quienes firman el pronunciamiento?

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

Acción Empresarial por la Educación (EDUCA)

Asociación de Apicultores de la Provincia San Cristóbal (APISAN)

Asociación de Artesanos de las Chacabanas Dominicanas (ACHADOM)

Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, INC. (ABA)

Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS)

Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE)

Asociación de Dueños de Laboratorios Privados, Inc. (ANDELAP)

Asociación de Empresas Distribuidoras de Combustible a Domicilio (ADECOM)

Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido, INC. (ADECOR)

Asociación de Fabricantes de Cosméticos (APYMEFAC)

Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES)

Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD)

Asociación de Industria y Empresas de Haina y Región Sur (AIE DE HAINA Y REGIÓN SUR)

Asociación de Industriales de la Región Norte, INC. (AIREN)

Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas República Dominicana, INC. (ASIBENAS)

Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, INC. (INFADOMI)

Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP)

Asociación de la Micro y Pequeña Empresa, Inc. (ASOPECO)

Asociación de Navieros de la República Dominicana, INC. (ANRD)

Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textiles, Inc. (APYMETEX)

Asociación de Pequeños Comerciantes de Gas Licuado de Petróleo (ASOPYMEGAS)

Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (PROCIGAR)

Asociación de Puestos de Bolsas de la Republica Dominicana INC. (APB)

Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, INC. (ARAPF)

Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, INC. (ADAFP)

Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS)

Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI)

Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, Inc. (ADOCOSE)

Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC)

Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC)

Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC)

Asociación Dominicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO)

Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Inc. (ADOFA)

Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, Inc. (ADHA)

Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias y Afines, Inc. (ASODOINA)

Asociación Dominicana de Industrias Gráficas y Afines, Inc. (ADIGA)

Asociación Dominicana de Industrias Textiles, Inc. (ADITEX)

Asociación Dominicana de Joyería y Artesanos, INC. (ASODOJO)

Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, INC. (ADIE)

Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, Inc. (ADME)

Asociación Dominicana de Productores de Ron, INC. (ADOPRON)

Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA)

Asociación Dominicana de Sistemas Eléctricos Aislados (ADOSEA)

Asociación Dominicana De Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud, INC. (ADIMARS)

Asociación Dominicana del Calzado (ADOCALZA)

Asociación Dominicana de Zonas Francas, INC. (ADOZONA)

Asociación Industriales del Mueble (IDEM)

Asociación Nacional de Atención Primaria (ASONAP)

Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH)

Asociación Nacional de Gas Propano (ANG)

Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afines, Inc. (ASONAIMCO)

Asociación Nacional de Industrias Metalmecánica y Metalúrgicas, Inc. (ASONAMECA)

Asociación Nacional De Jóvenes Empresarios (ANJE)

Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas, Empresarias y Profesionales, Inc. (ANMEPRO)

Asociación Nacional de Rent a Car, INC. (ANDRI)

Cámara de Comercio y Producción de la Vega (CCPV)

Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, Inc.

Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS)

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD)

Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, INC. (CADOAR)

Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON)

Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE)

Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, INC (CODOPYME)

Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM)

Consejo Empresarial por el Desarrollo de San Cristóbal (CEPEDSC)

Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Cosmetología (CONAPYMECO)

Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Microempresas y Emprendedores de San Cristóbal (COOPEMICRO)

Cooperativa de Servicios Múltiples de Comercial Detalle, Pa. y Afines, Inc. (COOPDEPA)

Cooperativa de Servicios Múltiples La Económica, Inc. (COOPSEMECO)

Cooperativa Empresarial

Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional (FEM)

Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCÁMARAS)

Federación Nacional de Comerciantes Detallistas, Inc. (FENACODEP)

Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD)

Organización Nacional de Empresas Comerciales, INC. (ONEC)

Representantes – Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS)

Unión de Asociaciones de Caficultores del Norte, Inc. (UNACAFEN)

Unión de Pequeños Industriales de la Harina, Inc. (UMPIH)

Unión Nacional de los Supermercados Económicos (UNASE)

Unión Nacional de Suplidores Alimentos Escolar (UNSAE)

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