El director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, afirmó que la institución mantendrá su tasa de interés en 12 % en el corto plazo, pese al aumento del riesgo crediticio, la morosidad y las presiones inflacionarias derivadas del contexto internacional.

“El compromiso es mantenernos en ese 12 %”, sostuvo el funcionario, al reconocer que el actual escenario económico ha elevado el costo del dinero, especialmente fuera del sistema financiero formal.

Gómez Mazara respalda cautela del Banco Central

El titular de Promipyme consideró “racional” la postura adoptada por el Banco Central de la República Dominicana frente a la inflación, al entender que limitar medidas que incrementen la liquidez ayuda a contener el impacto de los precios.

Según explicó, parte de la inflación que enfrenta el país proviene del exterior y termina reflejándose en los bienes importados, mientras que las decisiones de tasas tomadas por la Reserva Federal de Estados Unidos continúan influyendo sobre el costo global del financiamiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Subsidios limitan nuevas capitalizaciones

Gómez Mazara señaló que las restricciones fiscales también condicionan la capacidad del Estado para realizar nuevas capitalizaciones inmediatas a Promipyme.

Indicó que el peso de subsidios como los combustibles y la electricidad obliga al Gobierno a priorizar recursos, por lo que cualquier aporte adicional a la entidad podría evaluarse hacia el segundo semestre del año.

Recordó además que en 2025 Promipyme recibió una capitalización de RD$ 1,500 millones tras los efectos de la tormenta Melissa.

Promipyme advierte aumento de morosidad

El funcionario admitió que el incremento de la morosidad es una consecuencia lógica en un entorno económico de mayor incertidumbre y menor capacidad de pago.

Advirtió que el fenómeno golpea con más fuerza a los microempresarios que operan principalmente en efectivo y dependen del financiamiento informal, donde las tasas suelen elevarse rápidamente en períodos de crisis.

Educación financiera como eje de la estrategia

Más allá del crédito, Promipyme anunció que reforzará sus programas de educación financiera y acompañamiento técnico para pequeños negocios.

Gómez Mazara explicó que muchos emprendedores informales manejan sus ingresos bajo una lógica diaria, sin medir adecuadamente el impacto real de las tasas de interés o la sostenibilidad financiera de sus operaciones.

“El objetivo es que puedan evaluar su negocio con una visión mensual, semestral o anual, y tomar decisiones financieras más racionales”, afirmó.

La estrategia buscará fortalecer los servicios no financieros de la institución y mejorar la capacidad de planificación de microempresarios y trabajadores independientes.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más