El 62 % de los clientes de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) son mujeres, una participación que —según su director, Fabricio Gómez Mazara— coloca a la entidad “en segundo lugar”, solo por detrás del banco Adopem, al que identificó como “el banco de la mujer”, con “casi un 64 %”.

Gómez Mazara valoró esa proporción como un indicador de avance en política pública, al tiempo que planteó un reto que, a su juicio, persiste en el acceso femenino al financiamiento: aunque las emprendedoras muestran un buen comportamiento crediticio y crecimiento acelerado en sus negocios, suelen solicitar préstamos por montos menores que los de sus pares masculinos.

“Las mujeres toman menos crédito que sus pares masculinos”, sostuvo. En ese contexto, explicó que Promipyme forma parte de una iniciativa junto a la Superintendencia y la Asociación de Bancos (ABA) denominada We Finance Code, orientada a impulsar la incorporación de las mujeres al sector formal del sistema financiero.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo con el funcionario, uno de los ejes de ese programa es alentar a las mujeres a elevar su nivel de financiamiento cuando las condiciones lo permiten.

“Arriésguense un poco más (…) ustedes tienen el score crediticio apropiado para eso”, planteó, al llamar a que “dejen de ser tan conservadoras” al momento de acudir a crédito.

Gómez Mazara aseguró que, en el perfil observado por la entidad, los negocios liderados por mujeres “crecen rápido”, con un énfasis particular en rubros vinculados a la belleza. “No hay cosa que crezca más rápido que todos los temas que tienen que ver con la belleza”, afirmó, y añadió en tono jocoso que, aunque “hace falta dinero para todo”, “el del salón nunca falta”.

Para el director de Promipyme, esa dinámica evidencia una brecha entre desempeño y financiamiento: emprendimientos con capacidad de expansión —y con buen historial crediticio— que, sin embargo, permanecen subfinanciados por decisiones conservadoras al tomar deuda.

Hacia el final de su intervención, Gómez Mazara dejó ver el interés de que este tema sea visibilizado, al señalar que les gustaría que periodistas se involucren en difundir el mensaje y el desafío de fondo: ampliar el acceso efectivo al crédito en condiciones acordes al potencial de las emprendedoras.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más