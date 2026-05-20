La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, incluyendo nuevas disposiciones como el aumento de la licencia por paternidad y la suspensión del contrato laboral en estados de excepción.
El proyecto que modifica el código laboral fue aprobado por los diputados con 144 votos a favor, tras seis meses de estudios truncados en una comisión que se retrasó por las constantes inasistencias de los legisladores.
La pieza también modifica el artículo 54 del actual Código de Trabajo para aumentar la licencia por paternidad de dos a cuatro días laborables.
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