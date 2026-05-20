Promipyme presentó un estudio técnico que propone una nueva metodología para medir el costo real del microcrédito en República Dominicana y hacer explícito el subsidio estatal que sostiene el financiamiento a miles de micro y pequeños emprendedores.

La investigación, titulada “Tasa natural y precios del microcrédito: Un mecanismo de no arbitraje para instituciones sin captación de depósitos”, fue presentada por el director general de la entidad, Fabricio Gómez Mazara, durante un desayuno empresarial con representantes del sector financiero.

Promipyme aclara que no busca subir las tasas

Gómez Mazara aseguró que la propuesta no persigue aumentar la tasa de interés que pagan los usuarios de Promipyme, actualmente fijada en 12 % anual, sino transparentar el costo real del financiamiento y diferenciarlo del subsidio asociado a la política pública de inclusión financiera.

Según explicó, aplicar una misma tasa a clientes con distintos perfiles de riesgo genera distorsiones como subsidios cruzados implícitos, racionamiento del crédito y problemas de sostenibilidad financiera.

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“El principal aporte de este estudio es convertir el subsidio implícito en un dato medible, visible y gestionable”, afirmó.

Fabricio Gómez Mazara presentó el estudio "Tasa natural y precios del microcrédito: Un mecanismo de no arbitraje para instituciones sin captación de depósitos”. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do

Estudio propone tasas diferenciadas según nivel de riesgo

El documento incorpora el concepto de “tasa natural de interés” como referencia estructural del costo del capital y le añade variables como inflación, riesgo del prestatario y costos operativos para calcular tasas técnicas diferenciadas.

De acuerdo con los resultados expuestos:

Un cliente de bajo riesgo requeriría una tasa técnica cercana a 15.6 %;

Perfiles de riesgo medio, alrededor de 20.7 %;

Prestatarios de mayor riesgo necesitarían tasas próximas a 28.5 %.

Bajo el esquema actual de tasa fija de 12 %, el subsidio implícito oscilaría entre 3.6 y 16.5 puntos porcentuales, dependiendo del perfil del cliente.

La propuesta contempla además actualizaciones trimestrales y mecanismos de ajuste gradual para evitar aumentos bruscos que afecten a los usuarios.

Mercado informal presiona el costo del dinero

El estudio sitúa la discusión dentro de un problema estructural de inclusión financiera en República Dominicana: gran parte del ahorro y del crédito sigue moviéndose fuera del sistema formal.

Citando datos de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera (ENIEF 2023), la investigación señala que el 62 % del ahorro y el 72 % del crédito circulan por vías informales, reduciendo la disponibilidad de capital formal y elevando el costo del financiamiento.

Gómez Mazara sostuvo que reconocer de manera explícita el subsidio permitiría mejorar la planificación institucional y evitar distorsiones competitivas frente a otras entidades microfinancieras que operan con mayores costos de fondeo y riesgo.

“Tenemos que decirle al cliente que la tasa que recibe está subsidiada y que no es una tasa de mercado”, expresó.

Subsidio explícito y sostenibilidad financiera

El estudio plantea que transparentar el costo de la inclusión financiera ayudaría a diseñar subsidios más focalizados y facilitaría futuras capitalizaciones públicas.

Además, señala que referencias internacionales ubican las tasas sostenibles para instituciones microfinancieras entre 24 % y 26 % anual, muy por encima del 12 % que actualmente cobra Promipyme.

La entidad sostuvo que el objetivo es equilibrar inclusión financiera, sostenibilidad operativa y acceso al crédito para sectores tradicionalmente excluidos del sistema bancario formal.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más