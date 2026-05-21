Fernando Pinales, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, planteó que no se elimine la cesantía, pero sí se limite a seis años o a diez salarios mínimos, y advirtió que la normativa de residuos “prácticamente viene a cerrar empresas” por los pagos que impone a las mipymes.

La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) reiteró su rechazo a la eliminación de la cesantía y, en cambio, propuso establecer un tope al pasivo laboral, con el argumento de que las micro, pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas por cambios que incrementen sus compromisos.

Pinales, presidente de Codopyme, afirmó que su organización está “de acuerdo” con que se realicen ajustes, pero marcó distancia frente a la idea de suprimir la cesantía. “Nosotros no estamos de acuerdo con que se elimine la cesantía. Nosotros lo que estamos es poniéndole un tope a la cesantía”, sostuvo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según explicó, la propuesta que plantean es limitarla a seis años. “Estamos sugiriendo seis años… o diez salarios mínimos con relación a la cesantía”, indicó. Pinales aseguró que, de acuerdo con un estudio citado por la entidad, el promedio de permanencia de un empleado en las empresas se ubica entre dos y tres años, por lo que —argumentó— el tope que sugieren evitaría que el costo “no pase de seis años” y, si lo supera, se aplique el parámetro de los “diez salarios mínimos”.

El dirigente empresarial agregó que, en la discusión, también contemplan el reconocimiento de derechos adquiridos. “Y los derechos que se han adquirido antes de la promulgación de la ley se van a reconocer”, dijo.

Pinales advirtió que el impacto de mantener un esquema que, a su juicio, incremente las obligaciones laborales puede recaer con más fuerza sobre los negocios de menor tamaño. “¿Y quiénes lo vamos a ver perjudicados? Los micro, pequeños, los pymes”, sostuvo, al argumentar que ese segmento “sufre el embate” de los factores que inciden en el crecimiento.

En ese sentido, consideró que ciertos cambios terminarían por frenar la expansión del aparato productivo. “Eso viene a parar el crecimiento de las industrias… va a parar los empleos. Eso va a disminuir la cantidad de empleos contratados, porque tú te estás comprometiendo cada vez más”, expresó.

Ley de residuos sólidos es una injusticia

En otro tema, Pinales calificó como “una injusticia” la Ley de Residuos Sólidos y afirmó que su aplicación podría asfixiar a empresas, especialmente a las mipymes. “Es una injusticia porque esa ley prácticamente viene a cerrar empresas”, declaró.

Señaló que Codopyme presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa, al considerar que impone cargas que describió como un “impuesto disfrazado” bajo la figura de aportes. “Dicen que es un aporte, pero es un aporte que está disfrazado de impuesto”, afirmó.

Pinales indicó que lograron una prórroga tras conversaciones con el director de Impuestos Internos y que, paralelamente, están impulsando una iniciativa para corregir la situación. “Estamos sometiendo un proyecto de ley para que se corrija eso”, sostuvo.

Como ejemplo de los efectos, mencionó que una microempresa sin operaciones que pagaba 500 pesos anuales ahora pasaría a pagar 3,000 pesos. También señaló que, con el esquema vigente, una mediana empresa podría pasar “de seiscientos a setenta y cinco mil pesos”, y cuestionó los criterios de clasificación: planteó que una empresa que vende “cien millones, un peso” sería tratada dentro de un grupo que incluye compañías con ventas muy superiores.

“Entonces, estamos todos incluidos en un grupo que es injusto”, concluyó, al insistir en que se trata de “una ley injusta que viene a parar el desarrollo de las mipymes y del país”.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más