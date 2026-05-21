La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresó preocupación por el rumbo que ha tomado el proyecto de reforma al Código de Trabajo y advirtió que algunos cambios discutidos en el Congreso podrían elevar los costos laborales, afectar la competitividad empresarial y profundizar la informalidad en el país.

La entidad sostuvo que la propuesta actualmente en discusión no incorpora plenamente varios consensos alcanzados durante el proceso de diálogo entre sectores, mientras continúan pendientes aspectos que consideran clave para modernizar el mercado laboral dominicano.

La organización empresarial llamó a los legisladores a escuchar los planteamientos del sector productivo y evaluar el impacto económico que podrían generar determinadas medidas, especialmente sobre pequeñas y medianas empresas.

Según la ONEC, aumentar los costos de contratación o endurecer ciertas condiciones laborales podría dificultar la generación de nuevos empleos formales en un contexto donde más de la mitad de los trabajadores se mantiene en la informalidad.

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La entidad recordó que alrededor del 54 % de los trabajadores dominicanos opera fuera del sistema formal, por lo que insistió en que cualquier reforma debería priorizar mecanismos que faciliten la formalización y amplíen las oportunidades de empleo.

Piden reforma laboral más flexible y adaptada a nuevas formas de trabajo

La ONEC también planteó que el nuevo Código de Trabajo debe incorporar herramientas que permitan mayor flexibilidad, productividad y adaptación a las nuevas modalidades laborales impulsadas por la transformación tecnológica y los cambios en la economía global.

En ese sentido, consideró necesario que la legislación contemple esquemas más modernos de contratación y organización del trabajo, alineados con las tendencias internacionales y la realidad del mercado laboral dominicano.

Empresarios insisten en mantener equilibrio entre derechos laborales y competitividad

La organización reiteró su disposición de continuar participando en las discusiones sobre la reforma laboral, pero insistió en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas.

Según expresó, el objetivo debe ser construir un marco legal que fortalezca los derechos laborales sin afectar la capacidad del país para atraer inversiones, generar empleos y sostener el crecimiento económico.

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