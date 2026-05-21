Mayoría apoya el paro de jueces: sondeo de Acento revela respaldo ciudadano a la huelga 

La huelga anunciada por jueces y juezas para este 21 de mayo provocó opiniones divididas entre lectores y usuarios de redes sociales consultados por Acento.
Ante la pregunta ¿Consideras apropiada la huelga de los jueces y las juezas anunciada para este 21 de mayo?, el 52.83 % de los participantes en la encuesta publicada en el portal respondió que sí apoya la protesta, mientras que el 45.28 % manifestó estar en desacuerdo.
Sin embargo, en la red social X el respaldo fue mucho más amplio: el 84.6 % apoyó la huelga y apenas el 15.4 % la rechazó.
Reclamos salariales y condiciones laborales generan apoyo
Entre los comentarios compartidos por usuarios en redes sociales predominó el respaldo a las demandas del sector judicial, especialmente en torno a salarios, carga laboral y condiciones de trabajo.
La llamada Mesa de Integración y Acción del Sector Justicia expresó públicamente su apoyo a los jueces y señaló que sus reclamos también impactan a fiscales, defensores públicos, abogados, notarios, alguaciles y personal administrativo.
“Sus demandas son justas y su situación una realidad que también afecta a los demás actores del sistema de justicia”, indicó el colectivo.
Otros usuarios destacaron la sobrecarga de expedientes y el nivel de presión bajo el que operan jueces y juezas en el país.
“Solo hay que ponerse el calzado del juez o jueza para saber cuánto trabajan”, escribió uno de los participantes en el debate digital.
También surgieron críticas a la justicia dominicana
No obstante, parte de los comentarios reflejó desconfianza hacia el sistema judicial y cuestionamientos sobre la calidad de algunas decisiones emitidas por tribunales dominicanos.
Algunos usuarios señalaron que, aunque reconocen el derecho de jueces y fiscales a exigir mejores salarios, consideran que el Poder Judicial debe mejorar su efectividad y combatir la percepción de desigualdad en la aplicación de justicia.
“Vivimos en un país donde hay una justicia para los pobres y otra para los ricos”, expresó uno de los comentarios publicados en redes sociales.
Debate sobre derechos laborales y rol de los jueces
La discusión también abrió un debate sobre el derecho a la protesta dentro del sistema judicial y la comparación con otros poderes del Estado.
Varios usuarios defendieron que los jueces, al igual que otros funcionarios públicos, tienen derecho a reclamar mejoras laborales y salariales.
“¿Por qué un legislador tiene más derechos que un juez?”, cuestionó otro participante.
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