Mayoría apoya el paro de jueces: sondeo de Acento revela respaldo ciudadano a la huelga 

La huelga anunciada por jueces y juezas para este 21 de mayo provocó opiniones divididas entre lectores y usuarios de redes sociales consultados por Acento.

Ante la pregunta ¿Consideras apropiada la huelga de los jueces y las juezas anunciada para este 21 de mayo?, el 52.83 % de los participantes en la encuesta publicada en el portal respondió que sí apoya la protesta, mientras que el 45.28 % manifestó estar en desacuerdo.

Sin embargo, en la red social X el respaldo fue mucho más amplio: el 84.6 % apoyó la huelga y apenas el 15.4 % la rechazó.

Reclamos salariales y condiciones laborales generan apoyo

Entre los comentarios compartidos por usuarios en redes sociales predominó el respaldo a las demandas del sector judicial, especialmente en torno a salarios, carga laboral y condiciones de trabajo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La llamada Mesa de Integración y Acción del Sector Justicia expresó públicamente su apoyo a los jueces y señaló que sus reclamos también impactan a fiscales, defensores públicos, abogados, notarios, alguaciles y personal administrativo.

“Sus demandas son justas y su situación una realidad que también afecta a los demás actores del sistema de justicia”, indicó el colectivo.

Otros usuarios destacaron la sobrecarga de expedientes y el nivel de presión bajo el que operan jueces y juezas en el país.

“Solo hay que ponerse el calzado del juez o jueza para saber cuánto trabajan”, escribió uno de los participantes en el debate digital.

También surgieron críticas a la justicia dominicana

No obstante, parte de los comentarios reflejó desconfianza hacia el sistema judicial y cuestionamientos sobre la calidad de algunas decisiones emitidas por tribunales dominicanos.

Algunos usuarios señalaron que, aunque reconocen el derecho de jueces y fiscales a exigir mejores salarios, consideran que el Poder Judicial debe mejorar su efectividad y combatir la percepción de desigualdad en la aplicación de justicia.

“Vivimos en un país donde hay una justicia para los pobres y otra para los ricos”, expresó uno de los comentarios publicados en redes sociales.

Debate sobre derechos laborales y rol de los jueces

La discusión también abrió un debate sobre el derecho a la protesta dentro del sistema judicial y la comparación con otros poderes del Estado.

Varios usuarios defendieron que los jueces, al igual que otros funcionarios públicos, tienen derecho a reclamar mejoras laborales y salariales.

“¿Por qué un legislador tiene más derechos que un juez?”, cuestionó otro participante.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más