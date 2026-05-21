El magistrado Franny González afirmó que el movimiento que encabeza no persigue beneficios particulares ni trato preferencial, sino que las autoridades atiendan las demandas que, según dijo, afectan gravemente al personal administrativo y al funcionamiento de los tribunales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un diálogo que permita canalizar las peticiones del sector, González sostuvo que no buscan favoritismos, sino respuestas concretas a problemas que, aseguró, llevan años sin resolverse.

“No buscamos favoritismo. Esa palabra es muy fuerte. Lo que queremos es que se atiendan los reclamos, porque hay servidores administrativos que están gravemente afectados”. Franny González, juez de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

Como ejemplo de las dificultades que enfrentan los tribunales, el juez reveló que desde hace más de un año solicita la designación de un empleado para cubrir una plaza vacante en su dependencia, sin recibir una respuesta definitiva.

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“Yo tengo más de un año solicitando que me designen un empleado. Quien le habla, más de un año. Una plaza vacante, y todo es que está en trámite, que está en trámite. No es posible. Las cosas están ahí”, manifestó.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más