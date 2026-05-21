¿Quién les hace justicia a los jueces?

Jueces, juezas y servidores judiciales de todo el país se sumaron este jueves al paro nacional de labores y protagonizaron una jornada de protesta pacífica en la que dieron lectura a una proclama conjunta. En el documento explicaron las razones que motivaron la suspensión temporal de los servicios judiciales y reiteraron su compromiso con la defensa de una justicia digna, eficiente e independiente.

Los representantes del movimiento dejaron en claro que la decisión no fue tomada a la ligera. Según sostuvieron, responde a una preocupación acumulada por las condiciones en que desempeñan sus funciones, las cuales —afirman— afectan tanto al personal como a la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

"La justicia no puede sostenerse solo sobre la vocación"

Uno de los pasajes más contundentes de la proclama apuntó directamente a la brecha entre la exigencia institucional y los recursos disponibles: "La justicia no puede sostenerse únicamente sobre la vocación, el sacrificio personal y el compromiso individual", expresaron los manifestantes. El sistema, argumentaron, requiere mejores condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales para garantizar una respuesta oportuna e imparcial a los usuarios.

Un diagnóstico de carencias estructurales

Entre las principales dificultades denunciadas figuran:

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Falta de personal administrativo y de jueces

administrativo y de jueces Bajos salarios que no se corresponden con la responsabilidad del cargo

que no se corresponden con la responsabilidad del cargo Excesiva carga laboral y acumulación creciente de expedientes

y acumulación creciente de expedientes Renuncias constantes de empleados, que agravan la escasez de recursos humanos

de empleados, que agravan la escasez de recursos humanos Deterioro de la infraestructura en numerosos tribunales del país

en numerosos tribunales del país Insuficiente seguridad en los palacios de justicia

Los participantes explicaron que estas carencias generan un efecto en cadena que repercute directamente en el funcionamiento de los tribunales. Ante la escasez de personal, muchos servidores judiciales deben asumir funciones adicionales, mientras que los jueces enfrentan una acumulación de expedientes y responsabilidades que supera los límites razonables. El resultado, advirtieron, es el desgaste laboral y la imposibilidad de ofrecer respuestas dentro de los plazos que la ciudadanía merece.

Protesta pacífica, pero con mensaje firme

A pesar de la contundencia del reclamo, los jueces y servidores judiciales subrayaron que la jornada se desarrolló de manera pacífica. Su objetivo, precisaron, es llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de adoptar medidas concretas para fortalecer el Poder Judicial y garantizar condiciones laborales acordes con la responsabilidad de administrar justicia.

La jornada de paro se realizó de forma simultánea en distintas jurisdicciones del país. En cada una de ellas, los participantes reiteraron su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones que permitan superar las deficiencias señaladas y mejorar el servicio que recibe la población.

Paro judicial

En el día de ayer el juez de paz y presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), Dante Daniel Ozuna, explicó que la manifestación iniciará a las 9:00 de la mañana con la lectura de un manifiesto en los diferentes palacios de justicia del país.

Tras concluir la lectura del documento, los convocantes ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación presentes para exponer las razones de sus demandas y las expectativas del movimiento.

El presidente de la Asociación de Jueces de Paz, Dante Ozuna.

De acuerdo con Ozuna, una vez finalizado el acto serán cancelados todos los roles y audiencias programados a nivel nacional, además de suspenderse los servicios administrativos y judiciales ordinarios en las distintas sedes del sistema de justicia.

A la protesta también se suma representantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana, miembros del Ministerio Público, de la Defensa Pública y otros actores vinculados a la comunidad jurídica, quienes han manifestado su respaldo a las reivindicaciones planteadas por los servidores judiciales.

Poder Judicial anuncia medidas

La convocatoria al paro se produce pese a que el pasado martes el Consejo del Poder Judicial anunció la ejecución de varias iniciativas orientadas al fortalecimiento del talento humano y de la infraestructura judicial, contempladas dentro del Plan Justicia del Futuro 2034.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria número 12-2026 y cuenta con el respaldo del Ministerio de Hacienda y Economía, entidad que habilitará de manera gradual los recursos necesarios en los presupuestos correspondientes a los años 2026 y 2027.

Según informó el órgano de gobierno judicial, los fondos estarán destinados a respaldar la indexación salarial del personal judicial, mejorar el acceso a la justicia, fortalecer las infraestructuras, optimizar los procesos administrativos y jurisdiccionales, así como reducir la mora judicial.

Asimismo, el Poder Judicial explicó que estas acciones son el resultado de una serie de reuniones sostenidas durante los últimos seis meses entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, y el ministro de Hacienda y Economía, con el propósito de buscar soluciones a necesidades históricas que afectan al sistema judicial dominicano.

Participación Ciudadana intentó mediar para evitar el paro judicial

La organización cívica Participación Ciudadana informó que procuró mediar entre las partes involucradas con el propósito de evitar el paro de labores convocado para el dia de hoy.

En ese contexto, trato de mediar la situación y reiteró su llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones consensuadas que permitan atender las demandas de jueces y servidores judiciales sin afectar la prestación del servicio de justicia.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más