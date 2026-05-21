El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este jueves 21 de mayo una modificación de restricción marítima ante el deterioro progresivo de las condiciones del mar, provocado por fuertes vientos. La medida afecta embarcaciones pequeñas y medianas en puntos clave del litoral dominicano.

El COE informó que el oleaje en las costas dominicanas se está deteriorando de forma progresiva debido a fuertes vientos, una condición que se extenderá aproximadamente entre 24 y 48 horas, según el boletín marítimo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En virtud de ese pronóstico, las autoridades emitieron una modificación de restricción a las 8:30 de la mañana con recomendaciones diferenciadas para distintos tramos del litoral nacional.

En la Costa Caribeña, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto ante la presencia de viento y olas anormales. La restricción abarca el tramo comprendido desde Isla Beata, en Pedernales, hasta Playa San Rafael, en Barahona.

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Para el resto del litoral caribeño, la recomendación es navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro.

Costa Atlántica: también en alerta

En la Costa Atlántica, la restricción de permanencia en puerto aplica igualmente para embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en el tramo que va desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, debido a olas anormales.

Al igual que en el Caribe, en el resto de esa costa se recomienda navegar con precaución y mantenerse cerca del perímetro costero.

Mejora gradual prevista para la tarde

El COE señaló que se pronostica que estas condiciones comenzarán a mejorar gradualmente durante la tarde de este jueves, aunque instó a los navegantes a mantenerse atentos a las actualizaciones del Indomet antes de salir a mar abierto.

La nota informativa fue firmada por Juan Manuel Méndez García, director general del Centro de Operaciones de Emergencias.

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