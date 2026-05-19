La organización cívica Participación Ciudadana expresó este martes su profunda preocupación por la división surgida dentro del Poder Judicial, marcada por reclamos de mejores condiciones laborales, denuncias sobre el manejo de recursos y el anuncio de un paro de labores convocado para el próximo 21 de mayo.

La entidad consideró que las reivindicaciones planteadas por jueces y servidores judiciales son legítimas y merecen una respuesta acorde con las posibilidades reales del sistema de justicia.

En ese sentido, sostuvo que será necesario redefinir prioridades y elaborar un plan que permita atender dichas demandas de manera progresiva, mediante un proceso de diálogo abierto e inclusivo entre el Consejo del Poder Judicial y las asociaciones de jueces del país.

Participación Ciudadana defendió el derecho de los magistrados a exigir mejoras en sus condiciones de trabajo, incluyendo aumentos salariales, aunque exhortó a que esas reclamaciones sean canalizadas con responsabilidad y altura institucional.

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La división del Poder Judicial solo beneficiará a quienes históricamente han intentado someter la justicia a intereses ajenos a su función constitucional, advirtió la organización en un comunicado.

Respecto a las denuncias sobre un presunto manejo inadecuado de los recursos del Poder Judicial, la entidad consideró indispensable una rendición de cuentas por parte del Consejo del Poder Judicial y de su presidente, así como la realización de una auditoría a cargo de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para esclarecer cualquier cuestionamiento.

Asimismo, lamentó que esta situación ocurra en momentos en que el Consejo Nacional de la Magistratura deberá evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluido su presidente, y manifestó su esperanza de que la coyuntura no interfiera con el desarrollo de ese proceso institucional.

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