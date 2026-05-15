El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, informó que convocó al Consejo del Poder Judicial para el próximo martes 19 de mayo, luego de sostener un encuentro con jueces y juezas del país, quienes expusieron inquietudes relacionadas con el ejercicio de sus funciones y las condiciones de trabajo en el sistema judicial.

A través de un mensaje público, Molina expresó que administrar justicia requiere una “enorme dedicación humana y profesional”, al tratarse de una labor compleja que demanda equilibrio, rigor y compromiso permanente de quienes integran el Poder Judicial en todo el territorio nacional.

El magistrado aseguró que las preocupaciones y desafíos que enfrentan jueces, juezas y servidores judiciales han sido abordados en distintos espacios de diálogo y reflexión promovidos por la institución. En ese sentido, destacó que durante el encuentro realizado el pasado miércoles 13 de mayo, los representantes judiciales compartieron sus planteamientos de manera “abierta y respetuosa”.

Indicó que el Consejo del Poder Judicial, integrado por representantes de distintas instancias del sistema, es el órgano institucional correspondiente para conocer estas inquietudes y darles el seguimiento adecuado.

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Asimismo, afirmó que el proceso será asumido con apertura, responsabilidad y voluntad de escucha, al considerar que el fortalecimiento institucional también implica atender las necesidades y expectativas de las personas que sostienen diariamente el servicio judicial.

“La fortaleza del Poder Judicial ha estado siempre en su gente. Y seguirá construyéndose con su participación, compromiso y confianza”, expresó Molina en su comunicado.

Convocatoria a paro pacífico para el próximo 21 de mayo

El pasado 13 de mayo Dante Daniel Ozuna, presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), comunicó que dicha convocatoria pacífica sigue en pie e indicó que más de 300 jueces, juezas y servidores judiciales mantienen el llamado a la protesta ante la falta de respuestas concretas a demandas que llevan tiempo sin atención dentro del Poder Judicial.

La protesta se produce en un contexto de tensión institucional. Los convocantes denuncian renuncias "masivas" de servidores judiciales atribuidas a las "duras condiciones de trabajo y una compensación salarial pobre". Al mismo tiempo, los datos revelan que entre junio y diciembre de 2025 el gasto del Poder Judicial en eventos generales ascendió a 200,793,157 pesos, más de tres veces lo invertido por ese mismo concepto durante todo el año 2024.

En paralelo, un bloque de 61 magistrados presentó su renuncia formal e irrevocable a la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (JUDEMO), en un documento titulado "Por el rescate de la dignidad judicial". Los firmantes alegaron una "profunda decepción" ante el accionar de la directiva, a la que acusaron de no acompañar las demandas del sector.

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