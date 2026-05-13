La convocatoria a paro pacífico para el próximo 21 de mayo sigue en pie. Así lo confirmó Dante Daniel Ozuna, presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), quien indicó que más de 300 jueces, juezas y servidores judiciales mantienen el llamado a la protesta ante la falta de respuestas concretas a demandas que llevan tiempo sin atención dentro del Poder Judicial.

Ozuna señaló que las reclamaciones han sido planteadas ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Carrera y el Consejo del Poder Judicial, sin que hasta el momento se hayan obtenido compromisos formales. "Ahora mismo nos están llamando para tener una conversación, vamos a ver qué sale de esto, pero la decisión la van a tomar los jueces y las juezas", expresó el dirigente en las escalinatas de la sede del Poder Judicial.

Un movimiento "orgánico y espontáneo"

El juez Luis Adriano Taveras Marte, del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de María Trinidad Sánchez, precisó que el movimiento no responde a una organización específica, sino que surgió de forma "orgánica y espontánea" entre magistrados de distintas jurisdicciones del país que coinciden en la necesidad de transformaciones estructurales dentro del sistema judicial.

La convocatoria, que circuló masivamente en redes sociales, articula seis ejes de reclamo: salarios acordes con la responsabilidad del cargo, entornos laborales seguros y dignos, equidad real dentro del sistema, revisión del manual de compensación vigente, cobertura de vacantes y mayor movilidad en la carrera judicial.

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Renuncias masivas como telón de fondo

La protesta se produce en un contexto de tensión institucional. Los convocantes denuncian renuncias "masivas" de servidores judiciales atribuidas a las "duras condiciones de trabajo y una compensación salarial pobre". Al mismo tiempo, los datos revelan que entre junio y diciembre de 2025 el gasto del Poder Judicial en eventos generales ascendió a 200,793,157 pesos, más de tres veces lo invertido por ese mismo concepto durante todo el año 2024.

En paralelo, un bloque de 61 magistrados presentó su renuncia formal e irrevocable a la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (JUDEMO), en un documento titulado "Por el rescate de la dignidad judicial". Los firmantes alegaron una "profunda decepción" ante el accionar de la directiva, a la que acusaron de no acompañar las demandas del sector.

El Poder Judicial abre la puerta al diálogo

Ante el escenario, el Poder Judicial respondió con un llamado a la negociación. Ozuna confirmó que se celebrará una reunión en la Dirección General de Carrera con representantes de las asociaciones y parte de los jueces convocantes. No obstante, reconoció desconocer cuántos magistrados asistirán ni qué autoridades estarán presentes en la mesa.

Al ser consultado sobre si la protesta resulta prudente en el contexto institucional actual —marcado también por la expectativa en torno a la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura—, Ozuna fue categórico: las exigencias no surgieron de manera repentina, sino tras múltiples solicitudes sin respuesta. "Estas reclamaciones no son nuevas", insistió.

El resultado de la reunión en la Dirección General de Carrera será determinante para definir si el paro del 21 de mayo se concreta o si las partes logran un acuerdo que desactive la medida de fuerza.

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