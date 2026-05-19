El Consejo del Poder Judicial dispuso este martes la ejecución de diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial, como parte de las acciones contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, estrategia que busca consolidar una justicia más ágil, accesible y transparente en República Dominicana.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria núm. 12-2026 del Consejo del Poder Judicial y cuenta con el respaldo del Ministerio de Hacienda y Economía, entidad que manifestó su disposición de habilitar gradualmente los recursos necesarios en los presupuestos correspondientes a los años 2026 y 2027.

Estos fondos estarán destinados a respaldar objetivos estratégicos como la indexación salarial del personal judicial, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la mejora de las infraestructuras, la optimización de procesos y la reducción de la mora judicial. El compromiso surge tras una serie de reuniones sostenidas durante los últimos seis meses entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, y el ministro de Hacienda y Economía.

Medidas para la carrera judicial

Entre las acciones inmediatas aprobadas, el Consejo instruyó la elaboración de una hoja de ruta para la movilidad dentro de la carrera judicial, la identificación de recursos para el pago de suplencias y la agilización de los procesos para cubrir vacantes pendientes en distintos tribunales del país.

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Asimismo, el órgano indicó que las inquietudes planteadas recientemente por jueces, juezas y servidores judiciales ya habían sido recogidas durante los encuentros regionales realizados en el primer trimestre de 2026, en el marco de la implementación del plan estratégico institucional.

El Consejo también dispuso que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial comunique las decisiones adoptadas a todos los integrantes del Poder Judicial y, de manera particular, a los firmantes de una comunicación remitida el pasado 8 de mayo de 2026.

Finalmente, el Poder Judicial reiteró que la transformación del sistema de justicia requiere espacios permanentes de diálogo y construcción conjunta, con el propósito de responder de manera sostenible a las necesidades de la ciudadanía.

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