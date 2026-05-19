 Jueces y juezas reciben salarios de hasta RD$289 mil y beneficios que incluyen seguros, bonos y exoneraciones

A propósito del paro convocado por la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa) y otras organizaciones para el 21 de mayo en reclamo de mejores condiciones salarial y laboral los jueces del Poder Judicial dominicano cuentan con salarios que alcanzan hasta los RD$289,843.75 mensuales, además de un amplio paquete de beneficios laborales que incluye seguros médicos premium, bonos, compensaciones y exoneraciones.

Escala de salarios de los jueces de Paz

De acuerdo con la escala establecida, un juez de Paz y equivalente percibe entre RD$125,000 y RD$156,250 mensuales, mientras que un juez de Primera Instancia y equivalentes devenga entre RD$165,625 y RD$207,031.25. En el caso de los jueces de Corte y equivalentes, los salarios oscilan entre RD$231,875 y RD$289,843.75.

Beneficios de seguro de salud

Entre los beneficios otorgados figura un Seguro Médico Platinum de Humanos Seguros con coberturas especiales para el juez y sus dependientes directos, incluyendo cónyuge e hijos menores de 21 años, cubierto en un 100 % por la institución. También cuentan con seguro de vida hasta los 80 años, planes dentales y sistema de pensiones.

Asimismo, reciben gastos de representación equivalentes al 15 % del salario y gastos de combustible correspondientes al 10 %, además de una exoneración de vehículo cada cinco años y pasaporte oficial.

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Esquema de compensación para jueces y juezas

El esquema de compensación contempla además 15 salarios al año, distribuidos entre 12 salarios regulares, salario de Navidad, bono del 7 de enero y bono vacacional, estos dos últimos equivalentes a un salario adicional cada uno.

A esto se suman compensaciones variables por desempeño otorgadas tres veces al año, bonos navideños para compras y un bono escolar de RD$10,000 para quienes tengan un hijo en edad escolar y RD$20,000 para quienes tengan dos hijos o más.

También se incluye un bono por antigüedad equivalente a cinco salarios, hasta RD$225,000, al momento de la jubilación, así como los bonos del para los días del Padre y de la Madre.

Luis Henry Molina convoca al Consejo del Poder Judicial tras escuchar reclamos de jueces

El viernes pasado el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, informó que convocó al Consejo del Poder Judicial para este martes 19 de mayo, luego de sostener un encuentro con jueces y juezas del país, quienes expusieron inquietudes relacionadas con el ejercicio de sus funciones y las condiciones de trabajo en el sistema judicial.

A través de un mensaje público, Molina expresó que administrar justicia requiere una “enorme dedicación humana y profesional”, al tratarse de una labor compleja que demanda equilibrio, rigor y compromiso permanente de quienes integran el Poder Judicial en todo el territorio nacional.

Jueces de Paz mantienen convocatoria a paro del 21 de mayo mientras el Poder Judicial llama al diálogo

El pasado 13 de mayo, Dante Daniel Ozuna, presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), comunicó que dicha convocatoria pacífica sigue en pie e indicó que más de 300 jueces, juezas y servidores judiciales mantienen el llamado a la protesta ante la falta de respuestas concretas a demandas que llevan tiempo sin atención dentro del Poder Judicial.

La protesta se produce en un contexto de tensión institucional. Los convocantes denuncian renuncias "masivas" de servidores judiciales atribuidas a las "duras condiciones de trabajo y una compensación salarial pobre". Al mismo tiempo, los datos revelan que entre junio y diciembre de 2025 el gasto del Poder Judicial en eventos generales ascendió a 200,793,157 pesos, más de tres veces lo invertido por ese mismo concepto durante todo el año 2024.

El presidente de la Asociación de Jueces de Paz, Dante Ozuna.

En paralelo, un bloque de 61 magistrados presentó su renuncia formal e irrevocable a la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (JUDEMO), en un documento titulado "Por el rescate de la dignidad judicial". Los firmantes alegaron una "profunda decepción" ante el accionar de la directiva, a la que acusaron de no acompañar las demandas del sector.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más