El juez de paz y presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), Dante Daniel Ozuna, informó que mañana jueves jueces, juezas y servidores judiciales llevarán a cabo de manera simultánea en todo el territorio nacional el paro judicial convocado en reclamo de mejoras para el sector.

Jueces y servidores judiciales paralizarán labores este jueves a nivel nacional

La jornada iniciará a las 9:00 de la mañana con la lectura de un manifiesto en los distintos palacios de justicia del país. Posteriormente, los convocantes ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación presentes.

Asimismo, en la manifestación participarán representantes del Colegio de Abogados, miembros del Ministerio Público, la Defensa Pública y otros actores de la comunidad jurídica.

Serán suspendidas audiencias y servicios administrativos

De acuerdo con Ozuna, una vez concluida la lectura del manifiesto se declararán cancelados todos los roles y audiencias fijados a nivel nacional, además de suspenderse los servicios administrativos y judiciales ordinarios en las diferentes sedes del Poder Judicial.

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No obstante, precisó que quedarán excluidos de la paralización aquellos asuntos que, por su naturaleza o por las circunstancias particulares de cada caso, no puedan ser aplazados.

El presidente de Adojupa explicó que jueces, juezas, empleados y servidores judiciales permanecerán en sus respectivos tribunales y palacios de justicia durante la jornada de protesta, aunque no se prestarán los servicios ordinarios mientras se desarrolla el paro.

La actividad se efectuará de forma sincronizada en todo el territorio nacional y cuenta con el respaldo de jueces, juezas y servidores judiciales que se han sumado a la convocatoria.

Fracasó el diálogo con el CPJ y jueces

El diálogo entre representantes de jueces y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) no logró desactivar la tensión interna en el sistema de justicia. Magistrados que impulsan la protesta ratificaron el llamado a un paro nacional de labores para este jueves 21 de mayo, tras considerar insuficientes las respuestas ofrecidas hasta el momento a sus demandas salariales y laborales.

La convocatoria, que inicialmente contaba con el respaldo de menos de 300 jueces, aumentó a 448 magistrados y casi 2,000 servidores judiciales, según un folleto distribuido este martes y citado por Diario Libre. La ratificación del paro fue comunicada por varios jueces, así como por Yokaurys Morales Castillo, presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, y Dante Ozuna, presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa).

Los convocantes alegan “falta de respuestas concretas” por parte del CPJ, pese a las reuniones sostenidas en los últimos días para buscar una salida al conflicto. La protesta coloca al Poder Judicial ante un escenario delicado, por el posible impacto en audiencias, servicios administrativos y trámites de usuarios del sistema.

Falta de respuestas a sus reclamos

Adojupa reiteró a través de su cuenta de Instagram, su respaldo al paro de labores convocado, al considerar que las autoridades no han dado respuestas concretas a las demandas planteadas por jueces y servidores judiciales.

Mediante varias publicaciones difundidas en esa red social, la entidad sostuvo que la protesta no constituye una acción contra la ciudadanía, sino un llamado para evitar un eventual colapso del sistema judicial.

Según explicó, la falta de personal, las vacantes sin cubrir y la creciente carga laboral ya están afectando la prestación del servicio de justicia, provocando suspensiones y aplazamientos de audiencias.

Adojupa afirmó que ha agotado las vías institucionales mediante reuniones, comunicaciones y propuestas, pero que los reclamos aún no se han traducido en medidas efectivas.

Entre las demandas pendientes citó la indexación salarial, el pago de suplencias, la movilidad y los ascensos dentro de la carrera judicial, así como la apertura de plazas vacantes.

Medidas para atender reclamos

En el día de ayer, el Consejo del Poder Judicial anunció la ejecución de diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial, como parte de las acciones contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria núm. 12-2026 y cuenta con el respaldo del Ministerio de Hacienda y Economía, que habilitará gradualmente los recursos necesarios en los presupuestos correspondientes a los años 2026 y 2027.

Según informó el órgano de gobierno judicial, los fondos estarán destinados a respaldar la indexación salarial del personal judicial, fortalecer el acceso a la justicia, mejorar las infraestructuras, optimizar los procesos administrativos y jurisdiccionales, así como reducir la mora judicial.

El Poder Judicial explicó que estas acciones son el resultado de una serie de reuniones sostenidas durante los últimos seis meses entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, y el ministro de Hacienda y Economía, con el propósito de identificar soluciones a necesidades históricas del sistema.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más