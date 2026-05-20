Feminicidio en Las Toronjas: Indira Carolina Beltré dejó constancia escrita del maltrato sufrido

Indira Carolina Beltré fue hallada muerta en el sector Las Toronjas, Santo Domingo Este, el 19 de mayo de 2026. Un día antes de su asesinato, la víctima dejó escritas a mano cinco páginas donde relataba el “infierno” de maltratos físicos y psicológicos que sufría a manos de su expareja, Camilo Rodríguez.

Según los textos, pese a que la pareja había decidido separarse de manera voluntaria, Beltré continuaba siendo objeto de asedio y presiones emocionales.

“Hay personas ignorantes que creen que las cosas son para siempre. Existe el maltrato psicológico y es más humillante que el físico. Yo prefiero que me den una bofetada a que me hieran con palabras obscenas e insultos”.

El asesinato de Beltré ha generado indignación pública y reabre el debate sobre la violencia de género en República Dominicana. Familiares y allegados de la víctima exigen justicia y una respuesta efectiva de las autoridades ante los reiterados casos de acoso y agresión contra mujeres, especialmente por parte de parejas o exparejas.

Las investigaciones continúan en curso, mientras el caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener protección y justicia, incluso después de denunciar situaciones de violencia.

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El caso también pone de relieve las limitaciones estructurales del sistema judicial dominicano. Aunque la ley establece que el Poder Judicial debe recibir el 2,66 % del presupuesto nacional, en la práctica solo se le asigna el 0,96 %. De ese monto, el 82% se destina a salarios, dejando escasos recursos para fortalecer la capacidad institucional y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Coerción

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra Camilo Rodríguez, acusado de causar la muerte de Indira Carolina Beltré en un hecho ocurrido el pasado domingo en el sector La Toronja.

La medida de coerción deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

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