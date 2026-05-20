La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra Camilo Rodríguez, acusado de causar la muerte de Indira Carolina Beltré en un hecho ocurrido el pasado domingo en el sector La Toronja.

La medida de coerción deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

El representante legal de los familiares de la víctima, Andrés Toribio, mostró una pequeña libreta en la que, según explicó, Beltré comenzó a describir los maltratos que alegadamente recibía de parte de Rodríguez, de quien se había separado hace más de un año.

De su lado, la abogada defensora del imputado, Karla Mejía, aseguró que no existió premeditación y sostuvo que Rodríguez y la víctima mantenían una relación sentimental.

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Acusación del Ministerio Público

Camilo Rodríguez, de 52 años de edad, fue sometido a la justicia por provocarle la muerte a causa de heridas de arma blanca a su expareja Indhira Carolina Beltré, de 32 años, el pasado 17 de mayo, mientras la víctima se encontraba en su residencia.

La solicitud de medida de coerción indica que Rodríguez le ocasionó varias heridas a la víctima en el cuello que le provocaron la muerte inmediatamente. El hecho ocurrió en momentos en que ambos discutían.

El acta de levantamiento de cadáver No. 0110123, de fecha 17 de mayo de 2026, emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), establece que Beltré falleció a consecuencia de heridas cortopunzantes en el cuello.

Previo al crimen, establecen las investigaciones, Rodríguez mantenía una activa persecución contra la víctima, dirigiéndose a todos los lugares donde ella se encontraba.

Rodríguez fue apresado varias horas después de que ocurrió el caso, mientras se encontraba en la avenida Ecológica, del sector Rivera del Caribe, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, por agentes policiales que lo perseguían.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de homicidio voluntario y porte ilegal de arma de blanca, ilícito penal, tipificado y sancionado en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas Municiones y Materiales Relacionados.

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