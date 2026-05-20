La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respondió este miércoles a las declaraciones de la primera dama, Raquel Arbaje, quien atribuyó al gremio magisterial obstáculos en el proceso de transformación educativa impulsado por el Gobierno.

Arbaje afirmó que “cuando se deje de politizar ese gremio, se avanzará mucho más rápido” en los cambios del sistema educativo.

Ante estas declaraciones, el secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De La Rosa, sostuvo que la primera dama desconoce la naturaleza ideológica del sindicato y está desinformada sobre la posición del gremio respecto al Decreto 309-26.

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El dirigente afirmó que el principal problema del sistema educativo dominicano no es la existencia de un sindicato fuerte y organizado, sino la aplicación de políticas educativas “desconectadas de la realidad nacional” y elaboradas sin tomar en cuenta al magisterio, las familias y la comunidad educativa.

“La ADP no es el problema de la educación dominicana. El verdadero problema es un modelo educativo impuesto desde arriba, alejado de la realidad nacional y cada vez más influenciado por sectores empresariales y agendas internacionales que pretenden convertir la educación en un negocio”, expresó De La Rosa.

El representante gremial señaló que defender la educación pública, exigir transparencia en el manejo del 4 % del PIB destinado al sector y reclamar una discusión democrática y científica sobre las políticas educativas no constituye una politización del sindicato.

“Quieren presentar como politización el hecho de que los maestros tengan voz, se organicen y cuestionen decisiones que afectan el futuro de la educación y del país, pero lo que realmente molesta es que la ADP no se ha arrodillado frente a sectores que buscan debilitar la educación pública para favorecer intereses privados”, manifestó.

De La Rosa también rechazó que el gremio responda a intereses partidarios y aseguró que, de ser así, la presidencia de la ADP estaría en manos de dirigentes vinculados al Partido Revolucionario Moderno (PRM), por haber sido la organización más votada en las elecciones de 2024.

Asimismo, sostuvo que las recientes declaraciones de Arbaje forman parte de una narrativa promovida por sectores empresariales y organismos internacionales que, según dijo, buscan desacreditar al gremio docente para impulsar reformas orientadas a debilitar la educación pública.

El dirigente recordó que la ADP ha denunciado que el Decreto 309-26 mantiene la intención del Gobierno de avanzar hacia una transformación educativa sin una consulta nacional amplia ni la participación de los actores fundamentales del sistema.

No obstante, aclaró que el sindicato no se opone a la transformación educativa y aseguró que trabaja junto a otros sectores para presentar propuestas y alternativas en los espacios de consulta.

“Nuestra oposición es a la fusión o a cualquier medida que se parezca a una fusión. Esa posición no es solo de la ADP, sino de distintos sectores de la sociedad que obligaron al presidente a modificar el decreto 580-24, que buscaba fusionar el Minerd y el Mescyt”, indicó.

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