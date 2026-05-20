La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa) reiteró a través de su cuenta de Instagram, su respaldo al paro de labores convocado en el Poder Judicial, al considerar que las autoridades no han dado respuestas concretas a las demandas planteadas por jueces y servidores judiciales.

Mediante varias publicaciones difundidas en esa red social, la entidad sostuvo que la protesta no constituye una acción contra la ciudadanía, sino un llamado para evitar un eventual colapso del sistema judicial.

Según explicó, la falta de personal, las vacantes sin cubrir y la creciente carga laboral ya están afectando la prestación del servicio de justicia, provocando suspensiones y aplazamientos de audiencias.

Adojupa afirmó que ha agotado las vías institucionales mediante reuniones, comunicaciones y propuestas, pero que los reclamos aún no se han traducido en medidas efectivas.

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Entre las demandas pendientes citó la indexación salarial, el pago de suplencias, la movilidad y los ascensos dentro de la carrera judicial, así como la apertura de plazas vacantes.

Asimismo, cuestionó el contenido del acta de la más reciente sesión del Consejo del Poder Judicial, al asegurar que reconoce problemas existentes, pero no establece soluciones inmediatas ni decisiones ejecutables frente a las demandas del sector.

La organización también destacó que las renuncias continúan aumentando dentro del sistema judicial.

Renuncias de servidores públicos

De acuerdo con las cifras publicadas en Instagram, entre enero de 2025 y el 19 de mayo de 2026 se han registrado 584 renuncias de servidores judiciales, nueve más que las reportadas anteriormente.

Ante esta situación, Adojupa insistió en que son necesarias medidas urgentes para fortalecer la carrera judicial, mejorar las condiciones laborales y garantizar una justicia eficiente y oportuna para la ciudadanía. “Reconocer los problemas no es resolverlos. Actuar es garantizar condiciones dignas”, expresó la entidad en una de sus publicaciones.

Reclamos pendientes de respuesta

El pasado 13 de mayo, el presidente de Adojupa, Dante Daniel Ozuna, informó que más de 300 jueces, juezas y servidores judiciales respaldan la jornada de protesta debido a la ausencia de respuestas concretas a una serie de reclamos que, según afirmó, han sido planteados durante meses ante las máximas instancias del Poder Judicial.

El presidente de la Asociación de Jueces de Paz, Dante Ozuna.

Ozuna explicó que las demandas han sido presentadas al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la Dirección General de Carrera y al Consejo del Poder Judicial, sin que hasta el momento se hayan materializado compromisos formales que satisfagan las expectativas del sector.

“Ahora mismo nos están llamando para tener una conversación, vamos a ver qué sale de esto, pero la decisión la van a tomar los jueces y las juezas”, manifestó el dirigente durante una intervención en las escalinatas de la sede del Poder Judicial.

Ayer el Poder Judicial anunció medidas para atender reclamos

En el día de ayer, el Consejo del Poder Judicial anunció la ejecución de diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial, como parte de las acciones contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034. La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria núm. 12-2026 y cuenta con el respaldo del Ministerio de Hacienda y Economía, que habilitará gradualmente los recursos necesarios en los presupuestos correspondientes a los años 2026 y 2027.

Indexación salarial y mejoras en infraestructura

Según informó el órgano de gobierno judicial, los fondos estarán destinados a respaldar la indexación salarial del personal judicial, fortalecer el acceso a la justicia, mejorar las infraestructuras, optimizar los procesos administrativos y jurisdiccionales, así como reducir la mora judicial.

El Poder Judicial explicó que estas acciones son el resultado de una serie de reuniones sostenidas durante los últimos seis meses entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, y el ministro de Hacienda y Economía, con el propósito de identificar soluciones a necesidades históricas del sistema.

Paro continúa mientras evalúan resultados

Pese a los anuncios realizados por las autoridades, Adojupa sostiene que continuará evaluando las medidas concretas que se implementen y mantiene, hasta el momento, la convocatoria al paro nacional, al considerar que los reclamos del sector requieren respuestas inmediatas y verificables.

La organización insiste en que la mejora de las condiciones laborales, la cobertura de vacantes, el fortalecimiento de la carrera judicial y el cumplimiento de los compromisos pendientes son elementos esenciales para garantizar una administración de justicia eficiente y oportuna para la ciudadanía.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más