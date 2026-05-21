La jornada de paro convocada por los jueces y juezas de la República Dominicana este jueves 21 de mayo no pasó desapercibida en el Palacio de Justicia de Santiago. Abogados que ejercen cotidianamente en esa sede expresaron su respaldo a la medida y advirtieron que la crisis que atraviesa el Poder Judicial afecta a todos los actores del sistema, incluidos los ciudadanos que aguardan respuestas.

"Apoyamos este reclamo justo de los jueces, porque nosotros también estamos siendo afectados por la falta de magistrados y de personal auxiliar, lo que impacta directamente el funcionamiento de esta jurisdicción", señaló uno de los abogados consultados.

El Colegio de Abogados respalda las demandas

Mileny López, representante del Colegio de Abogados en Santiago, fue enfática al manifestar su solidaridad con los jueces y demás empleados judiciales. Sostuvo que los reclamos salariales son legítimos y que una mejor calidad de vida para los magistrados se traduce, directamente, en un mejor servicio para la ciudadanía.

"Estamos pasando mucho trabajo para ejercer, porque no hay suplencia para los jueces. Están agotados y tienen que cubrirse entre sí: un juez de primera instancia debe atender un tribunal colegiado, y son cuatro tribunales para un solo juez. Eso, humanamente, no es posible", afirmó López.

La dirigente gremial hizo un llamado a las autoridades competentes para que evalúen la situación en un plazo razonable, con miras a mejorar los procesos judiciales en beneficio de la población.

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Roles de audiencia cancelados por falta de personal

La escasez de jueces tiene consecuencias concretas y cotidianas. Otra abogada entrevistada en el marco del paro describió un panorama crítico: expedientes acumulados, procesos estancados y audiencias que no se celebran por simple falta de personal.

"He sido testigo de cancelaciones de roles completos de audiencia por falta de jueces. Hay magistrados que deben terminar su jornada en un tribunal para luego completar otro proceso. Hay muchos casos en los que no se avanza", relató.

La profesional reconoció los avances en la modernización de la administración de justicia, pero subrayó que los problemas más básicos —como evitar la acumulación de expedientes— siguen sin resolverse.

Marcha y concentración en la sede judicial

Los magistrados del distrito judicial de Santiago iniciaron su manifestación con una caminata por los pasillos del Palacio de Justicia y una concentración frente al edificio oficial, donde proclamaron sus exigencias de mejores salarios y la contratación de más personal.

Al paro se sumaron también empleados administrativos del Poder Judicial y representantes del Ministerio Público, en una jornada que evidenció el descontento generalizado dentro del sistema de justicia del país.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más