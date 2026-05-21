Los jueces del departamento judicial de San Francisco de Macorís paralizaron este jueves sus labores y suspendieron las audiencias programadas en los distintos tribunales, en reclamo de mejoras salariales, más personal y mejores condiciones de trabajo.

El departamento judicial abarca las provincias Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná. Además de cancelar las audiencias, los magistrados decidieron permanecer en sus oficinas durante la jornada de protesta.

El único tribunal que continuó operando fue la Oficina de Atención Permanente.

Jueces en huelga. Foto: Francisco Calderón/Acento.com.do

En San Francisco de Macorís, Salcedo, Nagua y Samaná, así como en los juzgados de paz de esas demarcaciones, fueron suspendidos los roles de audiencias.

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La convocatoria a paro fue realizada a nivel nacional por jueces que demandan soluciones a diversos problemas que afectan el sistema judicial, entre ellos la falta de personal y de jueces, el deterioro de la infraestructura de los tribunales, los bajos salarios y la excesiva carga laboral.

Jueces y servidores judiciales se concentraron frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde dieron lectura a un manifiesto en el que expusieron las razones de la protesta y denunciaron la falta de respuesta de las autoridades.

Inicio del paro de los jueces. Foto: Francisco Calderón/Acento.com.do

Decenas de abogados del Colegio de Abogados de la República Dominicana acudieron al lugar para expresar su respaldo a los magistrados.

La magistrada Valentina Marte Alvarado estuvo a cargo de la lectura del documento, en el que se describen las precariedades que enfrentan los jueces debido a la falta de personal, situación que, según explicó, obliga a muchos magistrados a asumir funciones correspondientes a varios empleados y trasladarse entre distintas provincias para cubrir audiencias.

El manifiesto también critica gastos administrativos dentro del Poder Judicial, señalando que mientras existen carencias en los tribunales, se destinan recursos a actividades consideradas no prioritarias.

La magistrada Valentina Marte, mientras daba lectura al manifiesto. Foto: Francisco Calderón/Acento.com.do

“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual, pues requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente e imparcial”, expresa el documento.

Según los jueces, la sobrecarga laboral ha provocado además la renuncia de personal administrativo.

El manifiesto está firmado por 450 jueces, quienes advirtieron que la jornada de protesta representa apenas el inicio de sus acciones y aseguraron que continuarán las manifestaciones hasta obtener respuestas concretas a sus reclamos.

Asimismo, cuestionaron las propuestas presentadas por el Consejo del Poder Judicial, al considerar que son “imprecisas, condicionadas e ineficaces”.