La Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa) justificó este jueves 21 de mayo de 2026 un paro de labores en reclamo de mejores condiciones para el funcionamiento del sistema judicial, al advertir que la crisis interna no solo afecta a los servidores judiciales, sino también al servicio que recibe la ciudadanía.

Durante la lectura de una proclama, el juez de paz Dante Daniel Ozuna, presidente de Adojupa, planteó que la administración de justicia requiere “condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales” para garantizar un servicio “oportuno, eficiente e imparcial”. En el documento, el gremio sostuvo que “la justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual”, en referencia a la carga que —aseguran— enfrenta el personal en los tribunales.

Carencias acumuladas: personal insuficiente, exceso de trabajo y tribunales deteriorados

En su pronunciamiento, los jueces enumeraron una serie de factores que, a su juicio, empujaron a la paralización. Entre los puntos centrales mencionaron falta de personal administrativo, falta de jueces, baja remuneración salarial y una carga de trabajo excesiva. También denunciaron renuncias masivas en áreas administrativas, el deterioro y abandono de infraestructura en tribunales de distintas zonas del país y la falta de seguridad en palacios de justicia y para jueces y juezas.

El juez de paz Dante Daniel Ozuna, presidente de Adojupa, planteó que la administración de justicia requiere “condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales” para garantizar un servicio “oportuno, eficiente e imparcial”.

La proclama describió un escenario en el que la escasez de personal obliga a que “un servidor judicial termine asumiendo el trabajo de dos, tres o cuatro”, mientras que, por el déficit de jueces, “uno solo asume el trabajo que deberían asumir dos, tres o cuatro jueces”. A esto, añadieron, se suman salarios que consideran insuficientes frente al costo de vida y al volumen de tareas.

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Reclamo por desigualdad interna y gastos “superfluos”

Otro eje del mensaje fue la denuncia de desigualdad salarial al interior del Poder Judicial. En la lectura, se afirmó que la realidad de base “dista mucho” de lo que —según los jueces— ocurre en ámbitos de dirección, donde algunos cargos administrativos tendrían remuneraciones superiores a las de jueces y juezas, y donde se ejecutarían gastos en rubros como hospedajes, publicidad y eventos, que calificaron como “superfluos” frente a una institución con carencias.

Con un tono de advertencia institucional, Adojupa expresó su rechazo a lo que llamó “industrialización de la justicia”, así como a la “paralización de la carrera judicial y administrativa” y al “silencio”, en una crítica directa a la falta de respuestas concretas.

“Años” de peticiones y una respuesta que consideran imprecisa

Ozuna sostuvo que el paro llega después de un proceso prolongado de reclamos. En la proclama, el gremio señaló que se trata de un “largo camino recorrido”, con años de “peticiones y solicitudes”, llamados al diálogo, denuncias públicas e incluso acciones judiciales para visibilizar lo que describen como “crisis y deterioro” en la administración de justicia.

Según el documento, el Consejo del Poder Judicial habría respondido el 19 de mayo de 2026 con propuestas que Adojupa tildó de “imprecisas, condicionadas e ineficaces”. Entre los ejemplos citados, mencionaron la indexación salarial, cuya ejecución —según dijeron— dependería de un presupuesto complementario sujeto a aprobación y desembolso por parte del Ministerio de Hacienda, “sin fechas ciertas ni parámetros claros”.

En cuanto a la movilidad judicial, criticaron que la propuesta se limite a una “hoja de ruta” indefinida, sin plazos ni medidas específicas. También afirmaron que no se establecen tiempos concretos de ejecución y que quedaron fuera temas que consideran “trascendentales”, como la eliminación de la suplencia horizontal, la desigualdad entre iguales generada por el manual salarial y la carrera administrativa.

Para Adojupa, la falta de definiciones reproduce una “práctica reiterada de evasión institucional” que sustituye soluciones por “trámites, discursos, promesas y estrategias inconclusas”.

“Esto apenas es el inicio”

Lejos de presentar el paro como un hecho aislado, el gremio advirtió que la protesta seguirá hasta obtener “respuestas concretas y ejecutables”. En uno de los pasajes finales de la proclama, los jueces apelaron al lema institucional de “justicia al día” y añadieron que “la dignidad comience por casa”, al sostener que no puede hablarse de dignidad ciudadana si quienes sostienen el sistema —jueces, alguaciles, secretarios, personal de apoyo y seguridad— carecen de condiciones adecuadas.

El mensaje cerró con una declaración de continuidad: el paro, insistieron, marca el inicio de un reclamo que no se apagará hasta que sea “escuchado, atendido y respondido con hechos concretos”.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más