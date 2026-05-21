El abogado Víctor Valentín Pérez, quien acudió este jueves al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para participar en una audiencia del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, lamentó la suspensión de los procesos penales a raíz del paro de labores convocado por jueces, al considerar que estos casos revisten carácter urgente por involucrar a personas detenidas y víctimas.
El jurista explicó que, aunque el gremio de abogados respalda las reivindicaciones de los jueces, decidió presentarse a la audiencia debido a la naturaleza penal del proceso.
“Vinimos a celebrar las audiencias a pesar del llamado de los jueces a huelga, que nosotros como abogados apoyamos, pero es una audiencia penal y las audiencias penales hay que conocerlas. Hay personas que están detenidas que necesitan ser escuchadas y también las víctimas”, expresó.
Según relató, todas las audiencias programadas en el tribunal fueron aplazadas luego de que uno de los magistrados decidiera sumarse al paro, lo que impidió completar la integración requerida del colegiado.
“En el Tribunal Penal se han aplazado todas las audiencias porque uno de los jueces del Tribunal Colegiado decidió bajar de audiencia para apoyar la huelga. En ese sentido, se aplazaron todas las audiencias”, indicó.
No obstante, señaló que algunos procesos civiles urgentes sí continuaban desarrollándose de manera virtual, específicamente los referimientos, debido a que este tipo de procedimientos requiere una respuesta rápida de los tribunales.
“Los referimientos son cuestiones urgentes y de todas maneras hay que conocerlos. Por esa razón, la audiencia virtual que tenemos aquí sí se va a conocer”, explicó.
El abogado insistió en que los asuntos penales también son de carácter urgente, pero destacó que la ausencia de uno de los tres jueces que conforman el tribunal imposibilita legalmente la celebración de las vistas.
“Igualmente, lo penal es completamente urgente, pero al bajar un juez de los tres jueces que había en el Colegiado, ya no se puede conocer de ninguna manera porque no está compuesto el tribunal”, concluyó.
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