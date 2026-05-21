Un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) resultó herido tras ser agredido presuntamente por un motoconchista y varios compañeros de este durante un incidente ocurrido en el sector El Café de Herrera, hecho que generó momentos de tensión y pánico entre niños que se dirigían a clases.

La víctima fue identificada como Henrry González, quien conducía un vehículo de transporte escolar hacia la escuela Rafaela Santaella cuando ocurrió un roce con una motocicleta que, según versiones preliminares, transitaba en vía contraria con dos niñas estudiantes como pasajeras.

De acuerdo con denuncias de ciudadanos, tras el incidente varios motociclistas habrían agredido físicamente al conductor mientras este realizaba su ruta con el autobús lleno de estudiantes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Testigos afirmaron que los niños presenciaron la agresión, situación que provocó temor y nerviosismo entre los menores que se encontraban dentro del vehículo escolar.

A causa de las heridas recibidas, González fue trasladado a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

Personas que denunciaron el hecho exigieron a las autoridades investigar el caso y apresar a los responsables de la agresión, al considerar que la situación puso en riesgo tanto la integridad del conductor como la seguridad de los estudiantes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre el incidente ni informado sobre detenidos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más