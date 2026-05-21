El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó la entrega voluntaria de Gregory González, alias “Negro Malo”, señalado como uno de los presuntos responsables de la agresión contra un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), ocurrida este jueves en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

Pesqueira explicó que el detenido era activamente buscado por las autoridades tras ser identificado como uno de los motociclistas que habría participado en el ataque contra Henry González, conductor del autobús escolar, quien transportaba estudiantes al momento del incidente.

El portavoz policial indicó que, tras su entrega, González será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

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Asimismo, aseguró que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y apresar a los demás involucrados en el hecho, reiterando el compromiso de la institución con el esclarecimiento del caso y la aplicación de la ley.

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