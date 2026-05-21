El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó este jueves que instruyó al director del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) dar seguimiento personal al incidente ocurrido en El Café de Herrera, donde un conductor del servicio escolar fue agredido físicamente mientras cumplía una ruta con estudiantes a bordo.

A través de su cuenta de X, el funcionario reaccionó al caso y confirmó que el conductor afectado fue identificado como Henry González.

“He instruido al director del TRAE a dar seguimiento personalmente al incidente ocurrido en el Café de Herrera, donde nuestro conductor Henry González fue agredido físicamente por un motorista mientras cumplía su ruta con estudiantes a bordo”, escribió De Camps.

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Agresión ocurrió durante una ruta escolar

El caso generó preocupación luego de que se denunciara que González, conductor del TRAE, resultó herido tras ser atacado presuntamente por un motoconchista y otros compañeros de este durante un incidente registrado en el sector El Café de Herrera.

Según versiones preliminares, el conductor se dirigía hacia la escuela Rafaela Santaella cuando ocurrió un roce con una motocicleta que, de acuerdo con los reportes iniciales, transitaba en vía contraria con dos niñas estudiantes como pasajeras.

Tras el incidente, varios motociclistas habrían agredido físicamente al chofer, pese a que el vehículo escolar transportaba estudiantes al momento del hecho.

Niños habrían presenciado el ataque

Testigos afirmaron que los niños que iban dentro del transporte escolar presenciaron la agresión, situación que provocó temor y nerviosismo entre los menores.

A causa de las heridas recibidas, González fue trasladado a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

Personas que denunciaron el hecho pidieron a las autoridades investigar el caso y apresar a los responsables, al considerar que la agresión puso en riesgo tanto la integridad del conductor como la seguridad de los estudiantes.

TRAE deberá dar seguimiento al caso

La reacción del ministro coloca el caso bajo seguimiento directo del TRAE, sistema creado para garantizar el traslado seguro de estudiantes hacia los centros educativos públicos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por el hecho ni sobre las medidas que serán adoptadas contra los responsables de la agresión.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más