El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, afirmó que el sindicato continuará desempeñando su papel de defensa de la educación pública y de vigilancia para que el Estado garantice el derecho constitucional a una enseñanza de calidad.

Hidalgo sostuvo que las luchas impulsadas por la ADP han sido fundamentales para conquistas como la asignación del 4 % del Producto Interno Bruto a la educación, la construcción de aulas, la Jornada Escolar Extendida, la alimentación escolar y la entrega de útiles a estudiantes.

El dirigente gremial señaló que la organización seguirá denunciando las deficiencias que afectan el sistema educativo preuniversitario, entre ellas la falta de cupos escolares, la carencia de aulas para el nivel inicial y las malas condiciones de infraestructura en muchos centros educativos.

En ese sentido, invitó a la primera dama, Raquel Arbaje, a respaldar las demandas de la ADP para mejorar las condiciones de las escuelas públicas.

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“Yo creo que la atención de la primera dama debe estar centrada en asegurar que las políticas públicas permitan que los niños y niñas no se queden fuera de las escuelas”, expresó Hidalgo.

También denunció que en numerosos planteles los estudiantes carecen de baños adecuados, agua potable y suficientes maestros para atender la demanda educativa.

“Avergüenza que en muchas escuelas las niñas y niños no tengan acceso a baños con agua para su higiene básica o no tengan agua potable para consumir”, manifestó.

Hidalgo atribuyó parte de los problemas del sistema educativo a la falta de planificación, la improvisación y las deficiencias en la ejecución de políticas públicas.

Asimismo, destacó que durante el Primer Congreso Pedagógico de la ADP se presentaron 69 propuestas orientadas a transformar el sistema educativo dominicano, entre ellas eliminar la promoción automática de estudiantes y fortalecer competencias digitales, científicas y socioemocionales.

El presidente de la ADP también planteó la necesidad de desarrollar programas de formación parental, fortalecer la relación entre familias y escuelas, reducir la cantidad de estudiantes por aula y crear un programa nacional de alfabetización digital crítica.

Además, propuso integrar la enseñanza de inteligencia artificial como contenido transversal desde la educación primaria, para que los estudiantes comprendan su funcionamiento, limitaciones e implicaciones éticas.

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