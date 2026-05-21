El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó la destrucción de 960 kilogramos, 244 gramos y 571 miligramos de drogas confiscadas en recientes operativos contra el narcotráfico y el microtráfico realizados por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

De acuerdo con el informe semanal de la institución, la cantidad destruida eleva a 19 mil 195 kilogramos y 403 gramos el total de sustancias narcóticas eliminadas entre el 8 de enero y el 21 de mayo de 2026.

Entre las drogas destruidas figuran 591 kilogramos de cocaína, 348 kilogramos de marihuana y 16 kilogramos de crack. Además, fueron incineradas cantidades menores de fendimetrazina, metanfetamina, éxtasis, hachís y anfetamina.

El reporte también señala la destrucción de 547 kilogramos, 305 gramos y 325 miligramos de sustancias no controladas, correspondientes a casos que resultaron negativos durante los análisis forenses.

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En total, el peso combinado de sustancias controladas y no controladas ascendió a 1,507 kilogramos, 549 gramos y 896 miligramos, vinculados a 2,318 casos procesados por las autoridades.

La destrucción de los narcóticos se realiza cada jueves en el Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, en el municipio de Pedro Brand, conforme a lo establecido en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11.

En estas jornadas participan representantes de distintas instituciones estatales, como parte de las acciones coordinadas para combatir el tráfico y consumo de drogas en el país.

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