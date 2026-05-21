La Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) manifestó este jueves su respaldo y solidaridad con las asociaciones de jueces que realizaron una jornada de paro de labores en demanda de mejoras salariales y otras reivindicaciones orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia.

A través de un comunicado, el Consejo Directivo Nacional de Fiscaldom afirmó que reconoce como legítimo el derecho de las organizaciones a presentar reclamos y reivindicaciones destinadas a mejorar las condiciones laborales, salariales e institucionales de los servidores públicos, siempre dentro del respeto al marco legal y a los principios del Estado social, democrático y de derecho.

La entidad reiteró su cercanía con las aspiraciones planteadas por los jueces y destacó la importancia de garantizar condiciones dignas para quienes integran el sistema judicial, al considerar que esto contribuye al fortalecimiento institucional y a una mejor prestación del servicio de justicia.

Asimismo, Fiscaldom exhortó a las autoridades competentes a promover espacios de diálogo franco, respetuoso y oportuno que permitan atender las demandas presentadas y avanzar hacia soluciones justas y sostenibles en beneficio de todo el sistema de justicia dominicano.

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La jornada de protesta fue convocada por asociaciones de jueces para reclamar mejoras salariales, mayor personal y mejores condiciones de trabajo en los tribunales del país.

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