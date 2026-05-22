Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público realizaron una nueva intervención contra el microtráfico en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, donde arrestaron a dos hombres y decomisaron más de 6,000 gramos de presuntas sustancias narcóticas.

Las autoridades informaron que el operativo se concentró en las calles 42 y 45 de la referida barriada, como parte del reforzamiento de las acciones de interdicción para combatir y erradicar la venta y distribución de drogas.

Durante la jornada fueron decomisados 5,500 gramos de presunta cocaína, 1,145 gramos de marihuana y 16 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 720 gramos. También fueron ocupados 37 tubos cilíndricos que contenían un líquido presumiblemente cocaína disuelta.

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En el operativo fueron arrestados Raynin José Collado, alias “Jean Carlos”, y Ezequiel Pérez Rodríguez, señalados por las autoridades como presuntos microtraficantes vinculados a una red encabezada por un hombre identificado únicamente como “Javier”.

El Ministerio Público y la DNCD ocuparon además dos balanzas, tijeras, fundas plásticas y dinero en efectivo, entre otras evidencias relacionadas con actividades de microtráfico.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas.

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