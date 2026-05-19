El promedio de trabajadores cotizantes durante el primer trimestre de 2026 ascendió a 2,442,825, en comparación con 2,366,856 en igual período de 2025, según la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Este incremento representa una variación de 75,968 nuevos trabajadores, equivalente a un crecimiento de 3.21 %, lo cual refleja un avance en la formalización del empleo en República Dominicana.

El sistema incorporó 227,905 trabajadores cotizantes adicionales durante los primeros tres meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destacó el crecimiento del empleo formal en el primer trimestre del 2026.

En enero de 2026 se registraron 2,437,915 cotizantes, equivalente a un aumento de 78,229 trabajadores respecto a enero de 2025.

En febrero de 2026 se contabilizaron 2,443,869 cotizantes, para un crecimiento interanual de 79,344 trabajadores.

En marzo de 2026 se cerró con 2,446,690 cotizantes, superando en 70,332 los registrados en marzo de 2025.

Estos resultados muestran un mercado laboral formal fortalecido y una mayor incorporación de trabajadores al sistema de protección social, contribuyendo a ampliar la cobertura y la estabilidad financiera de la seguridad social dominicana.

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El ministro dijo que estos resultados, además, confirman la efectividad de las políticas públicas orientadas a promover el empleo formal.

“Este crecimiento sostenido en la cantidad de cotizantes refleja no solo la dinamización del mercado laboral, sino también la efectividad de los mecanismos de supervisión que impulsan la formalidad en República Dominicana”, expresó.

Olivares reafirmó que uno de los principales objetivos de su gestión es alcanzar la meta de un 50 % de formalidad laboral al término del mandato del presidente Luis Abinader.

“El desafío es seguir generando condiciones para que más dominicanos accedan a empleos formales, con derechos garantizados y protección social de salud, pensiones dignas y riesgos laborales. Este resultado nos acerca a esa meta y nos compromete a redoblar los esfuerzos”, puntualizó.

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