En la conmemoración del Día de la Industria Nacional, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), colocó en el centro de la agenda del gremio las reformas laboral y de seguridad social, advirtiendo que ambas están "inexorablemente vinculadas" y que su análisis debe ser conjunto.

"Nos preocupa que, si hoy el costo laboral ya es elevado y promueve la informalidad, la aprobación de estas reformas sin considerar nuestros planteamientos podría agravar aún más la situación. Formalizarse sería cada vez más costoso y más difícil. Y ante esa realidad, todos perderemos", afirmó Pujols.

Informalidad laboral superior al 50%

El directivo advirtió que la informalidad laboral en la República Dominicana no baja del 50%, una realidad que, a juicio de la AIRD, limita la efectividad real de cualquier ajuste normativo.

"Una gran proporción de trabajadores se encuentra fuera de los sistemas formales, sin acceso a contratos estables, sin protección legal y sin realizar contribuciones regulares a la seguridad social. Esto reduce la base de financiamiento del sistema, aumenta su fragilidad y fomenta la competencia desleal en el mercado", señaló.

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Por ello, el gremio sostiene que ambas reformas deben incorporar mecanismos graduales, incentivos claros y modelos flexibles de afiliación que faciliten la transición hacia la formalidad, amplíen la cobertura y fortalezcan la sostenibilidad del sistema.

La cesantía, punto innegociable en la reforma del Código de Trabajo

En cuanto a la reforma del Código Laboral, la AIRD mantiene una posición clara: la cesantía no puede quedar fuera de la discusión. El gremio propone establecer topes para los nuevos contratos laborales, respetando los derechos adquiridos de los empleados actuales, con el objetivo de aliviar la carga económica que representa para las industrias la legislación vigente y fomentar la creación de nuevos empleos.

"Una reforma del Código de Trabajo que no incluya una discusión sincera sobre la cesantía no fomentará la formalización en nuestro mercado laboral que es, en definitiva, lo que todos deseamos", afirmó Pujols.

El directivo subrayó que la reforma debe reflejar los cambios estructurales que ha experimentado la economía dominicana en las últimas décadas, adaptando el marco normativo a las nuevas realidades del mercado de trabajo.

Anteproyecto de seguridad social propone aumento del 30% en aportes de empleadores

Respecto a la reforma de la seguridad social, Pujols reveló que la AIRD tuvo acceso a un primer anteproyecto que contempla un aumento aproximado del 30% en los aportes que deben realizar los empleadores y los afiliados a la Tesorería de la Seguridad Social.

El gremio advirtió que este incremento, por sí solo, podría incentivar aún más la informalidad laboral, en un contexto donde ya más de la mitad de la fuerza laboral opera fuera del sistema formal. Pujols señaló además que no han tenido acceso a los estudios actuariales que, conforme a la Ley 87-01 vigente, deben sustentar cualquier reforma al sistema.

Industria farmacéutica, en riesgo por disposiciones del anteproyecto

Más allá del aumento en los aportes, el directivo expresó preocupación por otras disposiciones incluidas en el anteproyecto: la prescripción obligatoria por Denominación Común Internacional, la intercambiabilidad de biológicos y biosimilares, y el establecimiento de precios tope de cobertura.

A juicio de la AIRD, estas medidas podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema de salud y alterar las reglas de juego en la industria farmacéutica, uno de los sectores de mayor crecimiento sostenido en el país.

"Este es un tema que ya estamos abordando de manera directa con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y agradecemos la disposición del Ministro Sanz Lovatón para escuchar las preocupaciones del sector", indicó Pujols.

La manufactura local, pilar de la soberanía económica dominicana

En el mismo acto, Pujols destacó el peso estratégico del sector manufacturero en la economía nacional, respaldado en datos oficiales, y señaló que la tendencia global apunta al fortalecimiento de las capacidades productivas internas.

"Hacia donde sea que miremos, los países están enfocándose hacia dentro, replanteando sus estrategias internas", afirmó, al tiempo que reiteró la posición del gremio frente al etiquetado ilegal de productos —"cuando un producto se comercializa sin registro sanitario, ese es un producto ilegal"— y frente a las prácticas desleales en el comercio internacional, respaldando el uso de los instrumentos contemplados en la Ley 1-02.

AIRD cumple 64 años con propuestas y diálogo con el Gobierno

Al cierre de su intervención, Pujols valoró la transparencia y disposición de diálogo del Gobierno, destacando el ejemplo del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

"Tratamos siempre de llegar a los espacios de diálogo con propuestas, con sustento técnico y legal y con una actitud propositiva enfocada en soluciones", afirmó.

Al cumplir 64 años de fundación, la AIRD reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la manufactura local. "Cuando la manufactura local crece y se fortalece, también lo hace la República Dominicana", concluyó Pujols.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más