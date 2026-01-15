El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que “no existe ninguna razón para que no se apruebe la reforma del Código Laboral”.

Explicó que la iniciativa fue remitida con las observaciones de los legisladores y recordó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contempla el tema de la cesantía.

Olivares aseguró que la reforma se materializará en el menor tiempo posible y confió en que, para la próxima legislatura, el nuevo Código Laboral se convierta en una realidad, ya que ha sido suficientemente debatido en distintos espacios.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, estuvo presente en la audiencia solemne celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, como parte de los actos conmemorativos del 14.º aniversario del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más