El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó este viernes que la próxima legislatura "será determinante" para la aprobación del proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, una pieza introducida por el Poder Ejecutivo con el objetivo de actualizar principios y artículos para mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos fundamentales de los trabajadores y sus relaciones con los empleadores.

En declaraciones a la prensa, Pacheco aclaró que el proyecto no perime con el cierre de la actual legislatura y explicó que la iniciativa ya superó etapas importantes del trámite legislativo.

Fue aprobada en dos lecturas en el Senado y en una en la Cámara de Diputados, por lo que solo resta una discusión para su aprobación definitiva.

La próxima legislatura "debe ser ya el plazo final y, si no se logra el acuerdo, el Congreso tendrá que cumplir su rol y decidir conforme a la mayoría que se configure en la Cámara", dijo.

El presidente de la Cámara negó que exista una paralización del proyecto por presiones de algún sector y explicó que tanto los sindicatos como el empresariado han presentado observaciones.

"Los sindicatos quieren modificaciones importantes aquí en la Cámara y el empresariado también tiene propuestas. Nosotros hemos evaluado si ambas partes quedarían inconformes si no maduramos un poco más este proyecto", señaló.

Asimismo, insistió en que la cesantía no forma parte de los temas en controversia dentro del Congreso.

