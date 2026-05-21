Economía dominicana sumó más de 118 mil nuevos empleos en el primer trimestre de 2026

La economía dominicana registró un aumento interanual de 118,631 nuevos ocupados netos durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) divulgados por el Banco Central de la República Dominicana.

Con este resultado, el total de personas ocupadas en el país ascendió a 5,236,178 trabajadores entre enero y marzo de este año.

Empleo formal crece, pero informalidad sigue dominando el mercado laboral

Del total de ocupados registrados, 2,403,395 corresponden a empleos formales, cifra que coincide con los registros administrativos de la Tesorería de la Seguridad Social.

Sin embargo, la mayor parte de los nuevos empleos generados en los últimos doce meses provino del sector informal.

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Según el informe, de los 118,631 nuevos ocupados netos, unos 98,127 corresponden a trabajadores informales, equivalentes al 82.7 % del crecimiento total del empleo, mientras que los ocupados formales aportaron 20,504 nuevos puestos.

Como resultado, la tasa de informalidad se ubicó en 54.1 % durante el primer trimestre de 2026, un nivel similar al promedio registrado en 2025, aunque todavía por debajo del promedio histórico de 56.7 % observado desde 2014.

Tasa de desempleo se mantiene en 5 %

El Banco Central informó además que la tasa de desocupación abierta (SU1), que mide a las personas sin empleo que buscan trabajo activamente, se situó en 5 % entre enero y marzo de 2026, manteniéndose estable respecto al promedio del año pasado.

Por su parte, la tasa de subutilización de la fuerza laboral (SU3), que incluye tanto a desempleados activos como a personas disponibles para trabajar aunque no estén buscando empleo, bajó de 9.3 % a 8.8 % en comparación con el mismo período de 2025.

Mujeres explican gran parte del crecimiento del empleo

Desde el punto de vista demográfico, el mercado laboral dominicano continúa mostrando una mayor participación masculina, con 56.1 % de hombres ocupados frente a 43.9 % de mujeres.

No obstante, el informe destaca que el empleo femenino ganó terreno durante el último año y explicó gran parte de la creación de nuevos puestos de trabajo, con 157,078 mujeres adicionales incorporadas al mercado laboral.

Economía mantiene alta participación laboral pese al entorno internacional

El informe también señala que la tasa de ocupación alcanzó 63 %, mientras que la tasa global de participación laboral se ubicó en 66.3 %, niveles cercanos a máximos históricos para la serie estadística del país.

El Banco Central sostuvo que estos resultados reflejan un mercado laboral relativamente resiliente, pese al entorno internacional marcado por incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y presiones sobre los precios internacionales del petróleo y otras materias primas.

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