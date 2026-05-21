Industria dominicana mantiene señales de crecimiento y optimismo en inicio de 2026

La industria dominicana inició 2026 manteniéndose en zona de expansión, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), elaborada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

Durante el primer trimestre del año, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se ubicó en 55.1 puntos y el Índice de Clima Empresarial (ICE) alcanzó 53.9, ambos por encima del umbral de 50 puntos que marca una percepción positiva sobre la actividad económica y el entorno de negocios.

Producción y ventas industriales continúan en expansión

El estudio refleja que las empresas industriales mantienen expectativas favorables sobre el comportamiento de la producción y las ventas, aunque los indicadores mostraron una ligera reducción respecto al cierre de 2025.

El volumen de producción registró un saldo de 56.9 puntos frente al trimestre anterior y de 60.2 en comparación interanual. Para el período abril-junio de 2026, las expectativas de producción suben a 61 puntos.

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Las ventas también permanecieron en terreno positivo, con un saldo de 53.4 respecto al trimestre previo y de 62.3 frente al mismo período de 2025. Las expectativas de ventas para el segundo trimestre del año se situaron en 66.2 puntos.

Más empresas industriales aumentan inversiones en capacidad productiva

Uno de los resultados destacados de la encuesta fue el incremento en las inversiones destinadas a ampliar la capacidad instalada.

Según el informe, el 92.8 % de las empresas indicó haber realizado inversiones durante el primer trimestre de 2026, por encima del 89 % registrado en el trimestre anterior.

La maquinaria continúa siendo el principal destino de inversión dentro del sector industrial, aumentando de 23 % a 27 % de las empresas encuestadas.

Exportaciones industriales se mantienen estables

El informe también señala que el 77.4 % de las empresas industriales exportó parte de su producción durante el período enero-marzo de 2026, una proporción similar a la observada en el trimestre anterior.

En materia de inventarios, la producción creció a un ritmo ligeramente superior al de las ventas, lo que permitió aumentar los niveles considerados adecuados de inventario y reducir los niveles excesivos o insuficientes.

Empresarios mantienen percepción positiva sobre economía y clima de inversión

El Índice de Clima Empresarial, aunque descendió frente al trimestre anterior, se mantuvo en terreno positivo con 53.9 puntos.

Entre los componentes evaluados, la percepción sobre la economía dominicana pasó de 51.9 a 52.0 puntos, mientras que las variables relacionadas con el clima de inversión, la situación de las empresas y la actividad productiva también permanecieron por encima de 50.

Para el segundo trimestre de 2026, las expectativas empresariales continúan reflejando optimismo moderado sobre el comportamiento de la economía y la actividad industrial.

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