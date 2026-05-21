La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) pidió que el debate sobre la reforma al Código de Trabajo contemple las particularidades del sector agropecuario, al considerar que las dinámicas laborales del campo son distintas a las de otras actividades económicas.

La organización señaló que gran parte de la producción agrícola y pecuaria depende del trabajo temporal y por cosecha, una realidad que condiciona la contratación de mano de obra y dificulta la aplicación de esquemas laborales tradicionales.

Productores alertan sobre informalidad y falta de mano de obra en el campo

Confenagro indicó que el sector arrastra históricamente altos niveles de informalidad, vinculados en muchos casos a la ausencia de mecanismos adaptados a la realidad rural y a las características estacionales de la producción agropecuaria.

A esto se suman otros factores que afectan la sostenibilidad de la actividad, como la dependencia de las condiciones climáticas, los altos costos de producción, la baja mecanización en numerosas zonas y las dificultades crecientes para conseguir trabajadores disponibles para labores agrícolas y pecuarias.

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La entidad advirtió que cualquier modificación al marco laboral debe analizar cuidadosamente el impacto que tendría sobre la producción nacional y el empleo rural.

Sector agropecuario pide equilibrio entre derechos laborales y sostenibilidad productiva

La organización consideró que el país necesita una legislación laboral moderna que incentive la formalización del empleo rural, fortalezca la productividad y reconozca las condiciones específicas del trabajo en el campo.

Según planteó, el desafío consiste en lograr un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la viabilidad económica de los productores agropecuarios.

Confenagro reiteró además su disposición de participar en el diálogo sobre la reforma laboral y apoyar consensos que permitan garantizar derechos laborales sin comprometer la producción nacional ni la seguridad alimentaria del país.

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