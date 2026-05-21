La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) anunció el reembolso de RD$ 248,722,015 a favor de trabajadores y empleadores, conforme a lo estipulado en el párrafo II del artículo 24 del Reglamento de Aspectos Generales de Afiliación al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo.

De la cantidad mencionada, RD$ 77,067,555 se distribuyeron entre 7,179 trabajadores, depositados en la mayoría de los casos directamente en sus cuentas personales en el Banco de Reservas. Por otra parte, los RD$ 171,654,460 restantes se destinaron a 4,715 empleadores, quienes recibieron la acreditación en sus notificaciones de pago correspondientes a mayo del 2026.

Este reembolso se refiere a los aportes de los afiliados que reciben salarios de dos o más empleadores de manera simultánea, cuando la suma de estos aportes excede el tope de cotización del Seguro Familiar de Salud, establecido en 10 salarios mínimos nacionales, durante el período enero a diciembre de 2025.

Además, incluye la devolución de per cápitas pagadas por dependientes adicionales y no distribuidas hasta el 31 de diciembre de 2025.

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En aquellos casos excepcionales en que no pueda acreditarse, la devolución se realizará mediante cheque, los cuales serán entregados conforme a los procedimientos establecidos por la institución, ya sea en la oficina principal de la Tesorería de la Seguridad Social, situada en la avenida Tiradentes número 33, segundo piso de la Torre de la Seguridad Social, en el Distrito Nacional, o en sus oficinas regionales.

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