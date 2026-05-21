Santo Domingo se convirtió esta semana en el centro de discusión sobre los nuevos riesgos que enfrenta la banca latinoamericana. La edición número 30 del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN 2026) reunió en la capital dominicana a supervisores financieros, presidentes de bancos y especialistas regionales en un contexto marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial y las amenazas cibernéticas.

La discusión dejó una advertencia clara: los criminales financieros ya utilizan inteligencia artificial para cometer fraudes cada vez más sofisticados y difíciles de detectar.

“Antes nos atacaban hackers con hojas de Excel. Hoy enfrentamos organizaciones criminales con inteligencia artificial, computación cuántica y agentes especializados”, afirmó Giorgio Trettenero, secretario general de Felaban, durante la apertura del evento.

Advirtió que los ataques ya incluyen suplantación de identidad, robo de información bancaria y manipulación de plataformas digitales mediante herramientas automatizadas capaces de operar a gran escala.

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“Si no competimos de igual a igual, vamos a perder esta batalla”, sostuvo.

Alejandro Fernández W., superintendente de Bancos. Ronny Cruz/Acento.com.do

Superintendencia detecta fallas en auditorías internas de bancos dominicanos

Pero el congreso no solo se centró en las amenazas externas. También quedaron expuestas debilidades internas detectadas dentro del sistema financiero dominicano.

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., señaló fallas recurrentes en procesos de auditoría interna, incluyendo revisiones superficiales, escaso seguimiento a hallazgos críticos y problemas de independencia en algunos equipos de control.

Según explicó, en varios casos los planes de auditoría no están concentrándose en las áreas de mayor riesgo, justo en un momento en que la presión tecnológica y regulatoria sobre la banca aumenta.

“El fortalecimiento de la auditoría interna no debe verse como un requisito regulatorio, sino como una inversión estratégica”, afirmó.

El auditor bancario cambia de rol: ahora debe anticipar riesgos

La industria financiera ahora exige perfiles capaces de anticipar riesgos, interpretar grandes volúmenes de datos y comprender tecnologías emergentes como inteligencia artificial, automatización y computación en la nube.

La presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz, afirmó que las funciones de auditoría deben transformarse para responder a amenazas cada vez más complejas y dinámicas.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más