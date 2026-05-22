La embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry, evitó pronunciarse en tono de recomendación sobre cómo el país debe encarar la migración haitiana, al sostener que se trata de una decisión interna que compete a cada Estado.

Durante una actividad realizada en Santiago, la diplomática respondió a una pregunta sobre si sugeriría algún consejo a República Dominicana en materia migratoria, tomando como referencia la historia de Francia y Europa con los flujos migratorios, particularmente desde África. Barbry subrayó que, aunque en su región el tema también genera discusión pública, no corresponde trasladar posturas a otros países.

“Cada país es soberano, ¿no?, para decidir… de su política”, expresó. En esa misma línea, añadió que en Europa “es un tema de discusión, de debate, el tema de la migración”, pero insistió en que “cada país es soberano, entonces no, no me permitiría ningún consejo en ese tema”.

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En el marco de su visita a la ciudad, Barbry fue reconocida como visitante distinguida por el Concejo de Regidores local, según se informó durante el acto.

Francia refuerza apoyo a RD en la lucha contra el narcotráfico

Sonia Barbry subrayó la continuidad y el alcance de la cooperación bilateral en materia de seguridad, con énfasis en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Según expresó la diplomática, ambos países mantienen “una cooperación muy estrecha” desde hace más de una década con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Barbry detalló que el trabajo conjunto se ha enfocado en dos líneas principales: apoyar acciones vinculadas a la incautación de drogas y fortalecer capacidades operativas mediante la capacitación de las fuerzas de seguridad dominicanas.

“Desde más de diez años tenemos una cooperación muy estrecha con la DNCD”, afirmó, al describir un esquema de colaboración que combina asistencia en operaciones relacionadas con decomisos y formación para enfrentar estructuras criminales.

La embajadora también adelantó que el vínculo incluye “toda la cooperación” entre ambas naciones, en una referencia a un marco más amplio de trabajo conjunto, aunque en el fragmento de la intervención difundido no se precisaron áreas adicionales ni detalles sobre nuevos programas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más